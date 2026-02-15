Cảnh báo thủ đoạn quảng cáo trá hình cho trang cá cược trực tuyến

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thọ Phú phát hiện thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng lạ mặt tiếp cận các cửa hàng, quán tạp hóa để mời chào lắp đặt biển quảng cáo hoàn toàn miễn phí. Đáng chú ý, đằng sau những tấm biển là các đường link, mã QR hoặc logo quảng bá cho các trang web cá cược trực tuyến, cờ bạc trên không gian mạng.

Biển quảng cáo trá hình được mồi chài lắp đặt.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Thọ Phú đã khẩn trương tiến hành rà soát, trực tiếp tuyên truyền, giải thích cho chủ các cửa hàng về tính chất phi pháp của các nội dung này và yêu cầu cam kết không tiếp tay cho hoạt động quảng cáo trái phép. Đồng thời, yêu cầu các chủ cơ sở thực hiện tháo dỡ các biển hiệu có nội dung quảng cáo trá hình. Kết quả, tính từ ngày 7/2/2026 đến nay, Công an xã đã phát hiện và thu giữ 9 biển quảng cáo có nội dung vi phạm.

Công an xã Thọ Phú khuyến cáo người dân tuyệt đối không chấp nhận các đề nghị lắp đặt biển hiệu, trang thiết bị từ các cá nhân, tổ chức không rõ nguồn gốc, đặc biệt là có kèm theo các ký hiệu, đường link lạ. Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn tiếp cận mời chào quảng cáo trá hình, người dân cần kịp thời báo tin ngay cho lực lượng Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương