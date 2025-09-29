Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở cấp độ 2 tại Thanh Hóa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. Ảnh: nchmf

Trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 28/9 đến 13 giờ ngày 29/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Tà Si Láng 319,6mm (Lào Cai); Mường Do1 299,2mm (Sơn La); Vạn Mai 354,8mm (Phú Thọ); Hảo Nghĩa 113,8mm (Thái Nguyên); Tân Văn 1 143,3mm (Lạng Sơn); Kỳ Thượng 170mm (Quảng Ninh); Lang Chánh 405,2mm (Thanh Hóa); Đô Lương 417,6mm (Nghệ An); Sơn Hồng 1 375mm (Hà Tĩnh); Sơn Trạch 197mm (Quảng Trị); Hồng Vân 102,8mm (TP. Huế).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Phú Thọ, Sơn La và Thanh Hóa từ 80-120mm, có nơi trên 200mm; Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Quảng Ninh từ 40-90mm, có nơi trên 120mm; Nghệ An và Hà Tĩnh từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; Quảng Trị và Huế từ 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cấp 2.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Danh sách các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được cảnh báo có nguy cơ xảy ra ũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trong 6 giờ: Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Như Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quan Sơn, Quý Lương, Sơn Điện, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Hạ, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Lâm, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng, Yên Thọ; Bát Mọt, Mường Chanh, Mường Lý, Na Mèo, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Sơn Thủy, Tam chung, Trung Lý; Mường Lát.

LP