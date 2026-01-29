Cảnh báo nguy cơ liệt dây thần kinh số 7

Mùa đông với thời tiết lạnh và thay đổi thất thường khiến cuộc sống của không ít người bị “đảo lộn” khi bất ngờ xuất hiện các triệu chứng như méo miệng, khó nhắm mắt hoặc lệch mặt chỉ sau một đêm ngủ dậy. Mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh sẽ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ chăm sóc cho người bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa.

Tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa, trong những ngày trời lạnh số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng méo miệng, lệch mặt, mắt nhắm không kín; ăn uống rơi vãi và rớt ở khóe miệng, nhai khó vì ảnh hưởng đến cơ hàm... có xu hướng tăng. Đây là triệu chứng của liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do nhiễm lạnh hoặc do biến chứng của các bệnh lý tai, mũi, họng cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời để tăng khả năng hồi phục, tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Bệnh nhân P.T.T. (46 tuổi), phường Hạc Thành đến khám bệnh trong tình trạng miệng lệch hẳn sang một bên, cơ mặt cứng, mắt không thể nhắm kín hoàn toàn. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do nhiễm lạnh. Theo lời kể của anh T., trước khi nhập viện anh có ăn uống liên hoan cuối năm với đồng nghiệp tại công trường, tuy nhiên do chủ quan lâu nay sức khỏe tốt, anh T. cũng không chú ý đến việc mặc ấm trong suốt quá trình ăn uống. Sau 10 ngày điều trị nội trú, sử dụng kết hợp với phương pháp trị liệu, các triệu chứng của bệnh đã được phục hồi khoảng 70%. Hiện nay, anh T. đã ăn uống bình thường, khuôn mặt cũng dần lấy lại sự cân đối.

Tương tự, bệnh nhân L.C.Đ., phường Ngọc Sơn, chỉ phát hiện tình trạng “bất thường” khi người thân nói rằng miệng ông bị méo. Sau đó, ông Đ. thấy xuất hiện tình trạng nói khó khăn, ăn uống rơi vãi, mắt nhắm không kín, gia đình nhanh chóng đưa ông đi đến bệnh viện để khám bệnh và được bác sĩ chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Ông Đ. chia sẻ: “Do tính chất công việc thường xuyên phải di chuyển, trong khi đó tôi lại chủ quan, không chú ý giữ ấm cơ thể trong những ngày thời tiết lạnh nên mới dẫn đến tình trạng này. Đến nay, sau 20 ngày được điều trị tại bệnh viện thì các triệu chứng trên đã phục hồi được khoảng 65%”.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Quý, Trưởng khoa Nội A, Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa cho biết: "Tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa, bệnh nhân liệt dây thần kinh số 7 được điều trị bằng các phương pháp y học cổ truyền, như: thủy châm, điện châm, xoa bóp bấm huyệt bằng tay, cứu ngải; kết hợp sử dụng bài thuốc cổ truyền đại tần giao thang... Nhờ đó, tình trạng bệnh của nhiều bệnh nhân được cải thiện đáng kể sau thời gian điều trị".

Không chỉ riêng Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa mà ghi nhận tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, khi thời tiết trở lạnh, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị liệt dây thần kinh số 7 có xu hướng tăng. Theo các bác sĩ chuyên khoa thần kinh thì liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là bệnh lý tương đối phổ biến, chiếm khoảng 2,95% các bệnh thần kinh, với tỷ lệ mắc 23/10.000 người mỗi năm. Căn bệnh này xuất hiện ở mọi đối tượng, như trẻ em, người già, thanh niên, phụ nữ mang thai..., trong đó, nguyên nhân do yếu tố nhiễm lạnh chiếm tới 80%.

Mặc dù liệt dây thần kinh số 7 không nguy hiểm đến tính mạng, song nếu bệnh nhân không phát hiện sớm và điều trị kịp thời hoặc không đúng cách, người bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như: khô mắt, viêm giác mạc, viêm kết mạc do mắt nhắm không kín; co cứng cơ mặt; ảnh hưởng đến thị lực, liệt mặt kéo dài gây mất thẩm mỹ. Từ đó dẫn đến tâm lý người bệnh tự ti, hạn chế giao tiếp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Trước thực trạng các bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 gia tăng trong mùa lạnh, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên chủ động phòng bệnh ngay từ những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Theo bác sĩ CKII Nguyễn Thị Quý thì yếu tố quan trọng hàng đầu là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đặc biệt là với những người có cơ địa nhạy cảm hoặc người già, trẻ em. Mọi người cần luôn giữ ấm cơ thể, nhất là vùng đầu, mặt, cổ; khi ra đường trong thời tiết lạnh hãy đeo khẩu trang dày và quàng khăn; không tắm đêm; tắm nước lạnh hoặc tắm muộn làm tăng nguy cơ mạch máu bị co thắt. Bên cạnh đó, cần nâng cao sức đề kháng bằng chế độ ăn uống đủ chất dinh dưỡng, kết hợp tập thể dục nhẹ nhàng để cơ thể có khả năng thích ứng tốt hơn với môi trường. Khi phát hiện các dấu hiệu như méo miệng, liệt mặt, khó nhắm mắt, hãy đến cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được chẩn đoán chính xác, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” để tăng khả năng hồi phục.

Bài và ảnh: Trung Hiếu