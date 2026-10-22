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Cảnh báo khả năng El Nino mạnh vượt mọi kỷ lục

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Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) hôm 21/10 cảnh báo đợt El Nino đang phát triển có thể đạt cường độ chưa từng thấy.

Cảnh báo khả năng El Nino mạnh vượt mọi kỷ lục

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) hôm 21/10 cảnh báo đợt El Nino đang phát triển có thể đạt cường độ chưa từng thấy.

Cảnh báo khả năng El Nino mạnh vượt mọi kỷ lục

Người dân tìm kiếm nước trong một hồ chứa nước tưới tiêu đã cạn khô do hạn hán ở Medirigiriya, Sri Lanka, ngày 13/9/2026 (Ảnh: AP)

Theo cảnh báo của VMO, El Nino có khả năng vượt ngoài giới hạn biểu đồ theo dõi trong 40 năm qua. Hình thái thời tiết này dự báo tiếp tục mạnh lên và đạt đỉnh vào tháng 12 năm nay.

Nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Thái Bình Dương có thể tăng tới 3,7°C, cao hơn đáng kể so với mức 2,6°C của đợt El Nino kỷ lục vào năm 2016. Dự báo khả năng El Nino bùng phát rất mạnh và kéo dài sang đầu năm 2027.

Người dân tìm kiếm nước trong một hồ chứa nước tưới tiêu đã cạn khô do hạn hán ở Medirigiriya, Sri Lanka, ngày 13/9/2026 (Ảnh: AP)

Trước mắt, Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo từ nay đến tháng 12, nguy cơ khô hạn, nắng nóng và cháy rừng sẽ gia tăng tại Ấn Độ, Trung Mỹ và Tây Bắc Nam Mỹ. Trong khi đó, mưa lớn và lũ lụt có khả năng xuất hiện ở vùng Sừng châu Phi, Trung Á và ven biển Đông Á.

WMO khuyến cáo các quốc gia chủ động phương án ứng phó với El Nino để bảo vệ người dân và hệ sinh thái.

Nguồn: https://vtv.vn/canh-bao-kha-nang-el-nino-manh-vuot-moi-ky-luc-100261022060417086.htm

Từ khóa:

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