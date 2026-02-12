Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Cảnh báo chiêu lừa “chuyển nhầm tiền” dịp cận Tết

Lan Nhi - VTV
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Gần Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mang tên “chuyển nhầm tiền” đang có dấu hiệu gia tăng.

Cảnh báo chiêu lừa “chuyển nhầm tiền” dịp cận Tết

Gần Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mang tên “chuyển nhầm tiền” đang có dấu hiệu gia tăng.

Cảnh báo chiêu lừa “chuyển nhầm tiền” dịp cận Tết

Các đối tượng xấu gần đây có chiêu trò chuyển khoản chỉ vài nghìn đồng (thường từ 1.000 đồng đến vài chục ngàn đồng) vào tài khoản của người dân.

Theo đó, các đối tượng chủ động chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản của người dân, sau đó giả danh là người chuyển nhầm và liên tục gọi điện, nhắn tin thúc ép, thậm chí đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển trả vào một tài khoản khác do chúng chỉ định.

Không dừng lại ở đó, kẻ gian còn yêu cầu nạn nhân sử dụng ứng dụng ngân hàng quét mã QR với lý do “xác minh thông tin”, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp mã OTP. Khi làm theo các hướng dẫn này, toàn bộ số tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt.

Thời gian gần đây, các đối tượng thường chỉ chuyển khoản số tiền rất nhỏ, từ 1.000 đồng đến vài chục nghìn đồng. Đáng chú ý, có trường hợp người nhận không nhận được tin nhắn SMS thông báo biến động số dư từ ngân hàng, chỉ biết mình được chuyển tiền khi chính đối tượng lừa đảo liên hệ, thông báo đã “chuyển nhầm” và yêu cầu hoàn trả.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Công Quỳnh Lân – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) – cho biết khách hàng của VietinBank và nhiều ngân hàng khác vẫn nhận được tin nhắn thông báo khi có tiền vào tài khoản, kể cả với giao dịch 1.000 đồng.

Tuy nhiên, hiện một số ngân hàng áp dụng chính sách không gửi tin nhắn SMS đối với các giao dịch có giá trị rất nhỏ, thường dưới một ngưỡng nhất định. Theo ông Lân, khả năng cao các đối tượng xấu đã lợi dụng chính sách này để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ông Lân phân tích, sau khi chuyển khoản số tiền nhỏ, kẻ gian sẽ chủ động liên hệ, yêu cầu hoàn trả, từ đó từng bước thao túng tâm lý, dẫn dắt chủ tài khoản thực hiện theo các chỉ dẫn tiếp theo nhằm chiếm đoạt tài sản.

“Khi gặp tình huống này, người dân có thể chuyển tiền trả lại nếu xác định rõ người chuyển nhầm là có thật. Tuyệt đối không làm theo bất cứ hướng dẫn nào từ người tự xưng là người chuyển nhầm, nếu không rất dễ rơi vào bẫy lừa đảo” – ông Lân khuyến cáo.

Lan Nhi - VTV

Nguồn: https://vtv.vn/cong-an-phu-tho-canh-bao-chieu-lua-chuyen-nham-tien-dip-can-tet-100260211141708924.htm

Từ khóa:

#Cảnh báo #Tết nguyên đán #Chiếm đoạt tài sản #Thông báo #Dấu hiệu #Phú thọ #thủ đoạn lừa đảo #Chính sách #Vietinbank #Người lao động

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Xét xử lưu động vụ án hình sự tại Trại giam Thanh Cẩm

Xét xử lưu động vụ án hình sự tại Trại giam Thanh Cẩm

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - VKSND khu vực 12 - Thanh Hóa vừa phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Trương Văn Cường về tội “Cố ý gây thương tích”, xảy ra trong quá trình chấp hành án tại Trại giam Thanh Cẩm (Cục C10, Bộ Công an).
Chuyển biến trong lập lại kỷ cương quản lý đô thị trên địa bàn phường Ngọc Sơn

Chuyển biến trong lập lại kỷ cương quản lý đô thị trên địa bàn phường Ngọc Sơn

Đảm bảo ANTT ở cơ sở
(Baothanhhoa.vn) - Là địa bàn có Quốc lộ 1A chạy qua, tập trung nhiều khu dân cư, chợ truyền thống, trường học, công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Ngọc Sơn vốn tiềm ẩn nhiều thách thức. Sau hơn 1 tháng triển khai cao...
[Infographics] Bộ Nội vụ ban hành 10 thủ tục hành chính mới về việc làm liên quan bảo hiểm thất nghiệp

[Infographics] Bộ Nội vụ ban hành 10 thủ tục hành chính mới về việc làm liên quan bảo hiểm thất nghiệp

Văn bản pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 107/QĐ-BNV ngày 22/01/2026 về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ theo quy định tại Nghị định số 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh