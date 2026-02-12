Cảnh báo chiêu lừa “chuyển nhầm tiền” dịp cận Tết

Gần Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mang tên “chuyển nhầm tiền” đang có dấu hiệu gia tăng.

Các đối tượng xấu gần đây có chiêu trò chuyển khoản chỉ vài nghìn đồng (thường từ 1.000 đồng đến vài chục ngàn đồng) vào tài khoản của người dân.

Theo đó, các đối tượng chủ động chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản của người dân, sau đó giả danh là người chuyển nhầm và liên tục gọi điện, nhắn tin thúc ép, thậm chí đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển trả vào một tài khoản khác do chúng chỉ định.

Không dừng lại ở đó, kẻ gian còn yêu cầu nạn nhân sử dụng ứng dụng ngân hàng quét mã QR với lý do “xác minh thông tin”, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp mã OTP. Khi làm theo các hướng dẫn này, toàn bộ số tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt.

Thời gian gần đây, các đối tượng thường chỉ chuyển khoản số tiền rất nhỏ, từ 1.000 đồng đến vài chục nghìn đồng. Đáng chú ý, có trường hợp người nhận không nhận được tin nhắn SMS thông báo biến động số dư từ ngân hàng, chỉ biết mình được chuyển tiền khi chính đối tượng lừa đảo liên hệ, thông báo đã “chuyển nhầm” và yêu cầu hoàn trả.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Công Quỳnh Lân – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) – cho biết khách hàng của VietinBank và nhiều ngân hàng khác vẫn nhận được tin nhắn thông báo khi có tiền vào tài khoản, kể cả với giao dịch 1.000 đồng.

Tuy nhiên, hiện một số ngân hàng áp dụng chính sách không gửi tin nhắn SMS đối với các giao dịch có giá trị rất nhỏ, thường dưới một ngưỡng nhất định. Theo ông Lân, khả năng cao các đối tượng xấu đã lợi dụng chính sách này để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ông Lân phân tích, sau khi chuyển khoản số tiền nhỏ, kẻ gian sẽ chủ động liên hệ, yêu cầu hoàn trả, từ đó từng bước thao túng tâm lý, dẫn dắt chủ tài khoản thực hiện theo các chỉ dẫn tiếp theo nhằm chiếm đoạt tài sản.

“Khi gặp tình huống này, người dân có thể chuyển tiền trả lại nếu xác định rõ người chuyển nhầm là có thật. Tuyệt đối không làm theo bất cứ hướng dẫn nào từ người tự xưng là người chuyển nhầm, nếu không rất dễ rơi vào bẫy lừa đảo” – ông Lân khuyến cáo.

Lan Nhi - VTV

Nguồn: https://vtv.vn/cong-an-phu-tho-canh-bao-chieu-lua-chuyen-nham-tien-dip-can-tet-100260211141708924.htm