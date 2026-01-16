Cảng hàng không Thọ Xuân tăng thời gian bay đêm, phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026

Từ ngày 1/2 đến 1/3/2026, Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) sẽ mở rộng thời gian khai thác từ 6h ngày hôm trước đến 2h40 ngày hôm sau, thay cho khung giờ 6h–23h hiện nay, nhằm tăng các chuyến bay đêm, giảm áp lực cao điểm ban ngày phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân năm 2026, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), yêu cầu triển khai phương án khai thác các chuyến bay ban đêm tại 6 cảng hàng không.

Theo đó, Cảng hàng không Thọ Xuân là một trong những đơn vị được ưu tiên điều chỉnh khung giờ khai thác. Cụ thể, trong thời gian từ ngày 1/2/2026 đến hết ngày 1/3/2026 (giờ địa phương), Cảng hàng không Thọ Xuân sẽ mở rộng thời gian hoạt động từ khung 6h-23h hiện nay sang từ 6h ngày hôm trước đến 2h40 ngày hôm sau, tạo điều kiện tăng thêm các chuyến bay đêm, giảm áp lực cho các khung giờ cao điểm ban ngày.

Cùng với Cảng hàng không Thọ Xuân, 5 cảng hàng không khác cũng được điều chỉnh thời gian khai thác trong dịp cao điểm này, gồm: Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa. Việc “nới” giờ khai thác nhằm giúp các hãng hàng không chủ động tăng tần suất, bố trí chuyến bay linh hoạt hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại, du xuân, thăm thân của người dân trong dịp Tết.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu ACV và VATM chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không và đơn vị liên quan để tổ chức khai thác bay đêm an toàn, thông suốt, bảo đảm an ninh hàng không, an toàn bay và điều hành không lưu hiệu quả. Đồng thời, các đơn vị cần xây dựng phương án dự phòng, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, nhất là trong điều kiện khai thác ban đêm và thời tiết bất lợi.

Ngành hàng không Việt Nam dự báo lượng hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ tăng mạnh, với số chỗ cung ứng lên tới hàng triệu lượt trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, thể hiện qua việc nhiều chuyến bay đã hết chỗ, giá vé tăng cao và các hãng bay phải bổ sung lịch bay lớn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng vọt. Vietnam Airlines Group cho biết sẽ cung ứng hơn 3,5 triệu chỗ ngồi trên mạng bay phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, bao gồm cả mạng bay nội địa và quốc tế, phục vụ hàng triệu lượt khách đi lại trong dịp này.

Để tránh ùn tắc tại sân bay, các hãng khuyến nghị hành khách ưu tiên làm thủ tục trực tuyến hoặc sử dụng công nghệ sinh trắc học để đi thẳng vào khu vực soi chiếu nếu không có hành lý ký gửi.

LP