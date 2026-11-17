Canada và Trung Quốc nhất trí gia hạn các thỏa thuận thương mại

Ngày 17/11, Canada và Trung Quốc nhất trí gia hạn một số biện pháp ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa của nhau, trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Canada Mark Carney tiến hành hội đàm tại thành phố Thâm Quyến, trước thềm Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Theo Văn phòng Thủ tướng Canada, Trung Quốc sẽ giảm thuế bổ sung đối với khoảng 400 triệu CAD (280 triệu USD) hàng xuất khẩu của Canada, chủ yếu gồm thịt lợn đông lạnh, cá và các sản phẩm thủy sản. Đổi lại, Ottawa nhất trí gia hạn thêm 2 năm các biện pháp miễn, giảm thuế hiện hành đối với một số sản phẩm thép và nhôm của Trung Quốc, vốn dự kiến hết hiệu lực vào cuối năm 2026.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí gia hạn và mở rộng thỏa thuận sơ bộ nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc cho các mặt hàng nông sản và thủy sản của Canada.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Carney đánh giá quan hệ song phương đang chuyển biến theo hướng ổn định và dễ dự đoán hơn. Ông cho biết Canada đang đạt tiến triển nhanh hơn dự kiến trong mục tiêu tăng 50% kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc vào cuối thập kỷ này.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết kể từ khi hai nước nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hồi tháng 1/2026, hoạt động trao đổi và hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã được nối lại. Ông nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích cho người dân hai bên mà còn đóng góp tích cực cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thế giới.

Đây là cuộc gặp thứ ba giữa ông Carney và ông Tập Cận Bình kể từ khi ông Carney nhậm chức Thủ tướng Canada. Hai nhà lãnh đạo từng gặp nhau bên lề Hội nghị cấp cao APEC năm 2025 tại Hàn Quốc.

Việc tăng cường thương mại với Trung Quốc nằm trong nỗ lực của Canada nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thuế quan. Trước đó, Bắc Kinh đã giảm thuế đối với hạt cải dầu và gia hạn ưu đãi thuế cho một số mặt hàng nông, thủy sản Canada. Xuất khẩu dầu thô của Canada sang Trung Quốc cũng tăng khoảng 37% trong năm 2026. Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc như BYD, Geely và Chery đang từng bước mở rộng hoạt động tại thị trường Canada.

Minh Phương