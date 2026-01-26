Can thiệp bào thai bằng nội soi buồng ối đốt dây rốn lưỡng cực: Bước tiến y học trong điều trị song thai biến chứng

Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực được xem là một trong những kỹ thuật can thiệp bào thai hiện đại, đóng vai trò then chốt trong điều trị hội chứng truyền máu song thai và nhiều biến chứng nguy hiểm ở song thai chung bánh rau. Phương pháp này giúp ngăn chặn sự mất cân bằng tuần hoàn giữa hai thai nhi, bảo vệ thai khỏe mạnh và gia tăng đáng kể tỷ lệ sống sót cũng như cải thiện tiên lượng sống sau khi thai nhi chào đời.

Kỹ thuật nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực: Cơ hội sống cho song thai nguy cơ cao

Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực là một kỹ thuật can thiệp bào thai chuyên sâu, được thực hiện bằng cách đưa dụng cụ nội soi chuyên dụng vào buồng ối dưới hướng dẫn của siêu âm liên tục. Thông qua forceps lưỡng cực (bipolar forceps), bác sĩ sẽ kẹp và đốt tắc hoàn toàn các mạch máu dây rốn của một trong hai thai nhi trong những trường hợp được chỉ định, thường là thai có tiên lượng xấu hoặc mắc bất thường nặng trong song thai chung bánh rau.

Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực được chỉ định trong trường hợp hội chứng truyền máu song thai (TTTS) giai đoạn muộn, thai chậm tăng trưởng chọn lọc (sFGR) nặng, song thai không tim (TRAP) hoặc khi một thai mắc dị tật nghiêm trọng không có khả năng sống. Việc chủ động ngắt dòng tuần hoàn của một thai giúp loại bỏ nguy cơ truyền máu ngược, suy tim cấp, phù thai hoặc thai lưu, từ đó bảo vệ thai còn lại phát triển ổn định hơn.

TS. BS Nguyễn Thị Sim cùng ê kip bác sĩ thực hiện nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực

Chia sẻ về kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến này, BSCKI Vương Thị Bích Thủy – Bác sĩ Trung tâm Y học Bào thai Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) cho biết:“Nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực là một kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác rất cao. Mục tiêu không phải là can thiệp xâm lấn đơn thuần, mà là bảo vệ thai nhi khỏe mạnh trước những biến chứng có thể xảy ra từ thai còn lại trong song thai chung bánh rau. Khi được chỉ định đúng thời điểm và thực hiện bởi ê-kíp chuyên sâu, kỹ thuật này giúp cải thiện rõ rệt tiên lượng cho thai nhi còn lại.”

Quy trình nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực tại Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec: Can thiệp chuẩn hóa, an toàn

Tại Việt Nam, Trung tâm Y học bào thai – Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) là một trong những đơn vị tiên phong triển khai thành công kỹ thuật nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực cũng như nhiều can thiệp bào thai chuyên sâu khác.

Quy trình nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực được xây dựng theo các bước nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và tối ưu hóa cơ hội sống cho thai nhi còn lại. Trước can thiệp, thai phụ được thăm khám lâm sàng toàn diện, thực hiện siêu âm Doppler chuyên sâu để đánh giá huyết động học của từng thai, xác định rõ chỉ định can thiệp. Các xét nghiệm cần thiết được tiến hành nhằm đảm bảo người mẹ đủ điều kiện thực hiện thủ thuật.

Kỹ thuật can thiệp bào thai được thực hiện trong phòng mổ đạt chuẩn ISO 5

Trong quá trình can thiệp, thủ thuật được thực hiện tại phòng can thiệp vô trùng, với sự hỗ trợ của hệ thống siêu âm liên tục. Bác sĩ đưa trocar nhỏ vào buồng ối, quan sát trực tiếp dây rốn và bánh nhau, sau đó sử dụng dao điện lưỡng cực để đông tắc hoàn toàn mạch máu dây rốn của thai được chỉ định. Ngay sau thủ thuật, siêu âm Doppler được sử dụng để kiểm tra kết quả can thiệp, xác nhận không còn dòng chảy mạch máu, đồng thời theo dõi sát tình trạng tim thai còn lại. Sau can thiệp, thai phụ được theo dõi tại bệnh viện từ 24–48 giờ nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu như co bóp tử cung, vỡ ối sớm hoặc nhiễm trùng. Việc theo dõi thai định kỳ sau đó đóng vai trò quan trọng trong đánh giá hiệu quả điều trị và sự phát triển lâu dài của thai nhi.