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Cận cảnh nhà máy nước sạch 33 tỉ đồng ở Mường Lát chậm tiến độ

Đặng Trung
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(Baothanhhoa.vn) - Dự án Nhà máy nước sạch Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa khởi công tháng 12/2024, dự kiến đưa vào vận hành cung cấp nước sạch cho 2 xã Mường Lát và Tam Chung vào tháng 2/2026. Tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành.

Cận cảnh nhà máy nước sạch 33 tỉ đồng ở Mường Lát chậm tiến độ

Dự án Nhà máy nước sạch Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa khởi công tháng 12/2024, dự kiến đưa vào vận hành cung cấp nước sạch cho 2 xã Mường Lát và Tam Chung vào tháng 2/2026. Tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành.

Video: Nhà máy nước sạch ở Mường Lát sau 2 năm thi công chưa xong.

Cận cảnh nhà máy nước sạch 33 tỉ đồng ở Mường Lát chậm tiến độ

Dự án Nhà máy nước sạch Mường Lát được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 3034 ngày 19/7/2024 với tổng mức đầu tư hơn 33 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.200 m3/ngày đêm.

Cận cảnh nhà máy nước sạch 33 tỉ đồng ở Mường Lát chậm tiến độ

Công trình được xây dựng tại bản Lát, xã Tam Chung, nhằm cung cấp nước sạch cho người dân hai xã Mường Lát và Tam Chung cùng nhiều cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn.

Cận cảnh nhà máy nước sạch 33 tỉ đồng ở Mường Lát chậm tiến độ

Theo ghi nhận, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện như tuyến ống cấp nước, nhà quản lý điều hành, trạm biến áp và hệ thống kè chống sạt lở...

Cận cảnh nhà máy nước sạch 33 tỉ đồng ở Mường Lát chậm tiến độ

Sáng 23/10, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa Đoàn Khả Phú cho biết, đơn vị tiếp nhận lại dự án từ Ban Quản lý dự án huyện Mường Lát. Tại thời điểm tiếp nhận, thời gian thực hiện dự án và hợp đồng đã hết hạn, trong khi công trình vẫn chưa hoàn thành.

Cận cảnh nhà máy nước sạch 33 tỉ đồng ở Mường Lát chậm tiến độ

Theo ông Phú, nguyên nhân chậm tiến độ xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có trách nhiệm của nhà thầu. Đơn vị này đã bị tỉnh xử phạt hơn 90 triệu đồng do chậm tiến độ theo quy định hợp đồng.

Cận cảnh nhà máy nước sạch 33 tỉ đồng ở Mường Lát chậm tiến độ

Sau khi tiếp nhận, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đã huy động lực lượng triển khai khẩn trương các hạng mục, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong tháng 11/2026 và đưa vào sử dụng theo thiết kế được phê duyệt.

Cận cảnh nhà máy nước sạch 33 tỉ đồng ở Mường Lát chậm tiến độ

Cũng trong sáng 23/10, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lát Lò Hoài Niệm cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào vận hành. Dự án hoàn thành sẽ giúp khoảng 1.500 hộ dân với 7.000 nhân khẩu tại xã Mường Lát cùng nhiều cơ quan, trường học có cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch.

Cận cảnh nhà máy nước sạch 33 tỉ đồng ở Mường Lát chậm tiến độ

Nhà máy nước còn chưa đi vào hoạt động thì người dân, các cơ quan, trường học trên địa bàn vẫn chủ yếu phải sử dụng nước suối Pong phục vụ sinh hoạt. Mỗi lần mưa kéo dài, nước suối thường bị đục, ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động của các cơ quan, trường học và công tác khám, chữa bệnh tại địa phương.

Cận cảnh nhà máy nước sạch 33 tỉ đồng ở Mường Lát chậm tiến độ

Theo ông Niệm, trước đó địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm sớm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy thi công để dự án đưa vào hoạt động. Mặc dù dự án đã được gia hạn và Ban Quản lý dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 11/2026, tuy nhiên qua ghi nhận thực tế nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Điều này khiến địa phương và người dân không khỏi lo lắng về khả năng công trình hoàn thành đúng kế hoạch, sớm đưa nguồn nước sạch đến các hộ dân.

Cận cảnh nhà máy nước sạch 33 tỉ đồng ở Mường Lát chậm tiến độ

“Chính quyền và người dân địa phương đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào vận hành, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân”, ông Niệm nhấn mạnh.

Đặng Trung

Từ khóa:

#Nhà máy #xã Mường Lát #Thi công #Cận cảnh #Công trình #Trường học #Thanh hóa #Khởi công #cung cấp nước sạch #Dự án #xã Tam Chung

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