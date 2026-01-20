Cải cách tổ chức bộ máy: Nhiều kết quả nổi bật

Năm 2025 là dấu mốc quan trọng khi công cuộc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương được triển khai quyết liệt với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Song hành cùng những bước đi lịch sử của dân tộc, Thanh Hóa đã chủ động thực hiện với cách làm bài bản, khoa học và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Sau khi thành lập mới, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nguyệt Viên đã giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân.

Xuất phát từ tầm quan trọng đặc biệt và đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn phát triển của đất nước, qua nhiều kỳ đại hội, đặc biệt là Đại hội XII của Đảng, việc sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ. Trong đó, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được xem là điểm nhấn nổi bật. Với quan điểm, mục tiêu rất rõ ràng và những nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể, Nghị quyết số 18-NQ/TW là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương tiến hành nghiêm túc, bài bản, với nhiều thành quả rất quan trọng đã đạt được.

Với tinh thần chủ động, sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm số lượng lãnh đạo. Giai đoạn 2019-2021, Thanh Hóa là một trong những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn nhiều nhất cả nước khi sáp nhập 143 xã để thành lập 67 xã; sáp nhập 3.112 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.528 thôn, tổ dân phố. Năm 2024, Thanh Hóa tiếp tục đi tiên phong khi nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và sáp nhập 23 xã để thành lập 11 xã (giảm 12 xã). Sau khi sắp xếp, Thanh Hóa có 26 đơn vị hành chính cấp huyện và 547 đơn vị hành chính cấp xã.

Kết quả tinh gọn bộ máy của Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung đã đạt được nhiều dấu ấn tích cực. Song, thực tế vận hành vẫn còn nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Do đó, công cuộc tái cấu trúc toàn diện hướng đến hoàn thiện bộ máy là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, cũng như mỗi địa phương. Theo đó, năm 2025, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã được triển khai một cách sâu rộng, bao gồm cả cơ cấu bên trong của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương; điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, bỏ cấp huyện và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, với quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại.

Cùng với cả nước, trong một thời gian rất ngắn, Thanh Hóa đã thực hiện sáp nhập các ban, sở, ngành, đơn vị theo đúng định hướng của Trung ương. Các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được tổ chức lại đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập, sau khi sắp xếp, tổ chức lại, Thanh Hóa có 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (giảm 5 sở), 2 tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh (giảm 1 tổ chức); 120 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (bao gồm Văn phòng, Thanh tra) thuộc các sở (giảm 35 phòng); 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh (giảm 7 phòng); 13 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh (giảm 1 đơn vị); 207 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành và các chi cục thuộc sở (giảm 11 đơn vị).

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và kết thúc hoạt động của cấp huyện được thực hiện đúng lộ trình, tiết kiệm ngân sách. Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 166 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 381 đơn vị (đạt tỷ lệ 69,65%). Cùng với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh đã được ban hành kịp thời, bảo đảm bộ máy mới vận hành hiệu quả.

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thực hiện điều chỉnh, giao biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan, đơn vị phù hợp với tổ chức bộ máy mới. Năm 2025, cán bộ, công chức của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh được giao 1.740 biên chế; cán bộ, công chức của chính quyền cấp xã giao 7.494 biên chế; công chức Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được giao 594 biên chế; số lượng người làm việc trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được giao 61.402 người; số lượng người làm việc của các hội đặc thù cấp tỉnh là 78 người và 1 định suất lương.

Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền tại các nghị định của Chính phủ, thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo ngành, lĩnh vực, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá và đề nghị phân cấp, ủy quyền trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước phù hợp với thực tế. Đến nay, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện phân cấp, ủy quyền trên các lĩnh vực công thương, xây dựng, tư pháp, nội vụ, tài chính, nông nghiệp và môi trường, văn hóa, thể thao và du lịch, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo. Đây là việc làm thiết thực nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tạo được sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành.

Với một bộ máy tinh gọn đã vận hành trơn tru, cùng thế và lực mới có được sau một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu sẽ là nền tảng vững chắc để Thanh Hóa vững bước đi lên trên hành trình phát triển cùng cả nước.

Bài và ảnh: Tố Phương