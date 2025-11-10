Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Các doanh nghiệp ủng hộ đồng bào vùng lũ 1 tỷ đồng

Phan Nga
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Hướng về đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ, chiều ngày 10/11, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Các doanh nghiệp ủng hộ đồng bào vùng lũ 1 tỷ đồng

Hướng về đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ, chiều ngày 10/11, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Các doanh nghiệp ủng hộ đồng bào vùng lũ 1 tỷ đồng

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa bão, lũ lụt.

Các doanh nghiệp ủng hộ đồng bào vùng lũ 1 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa bão, lũ lụt.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, cán bộ, viên chức, người lao động Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) trao 500 triệu đồng; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao 500 triệu đồng nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa bão, lũ lụt.

Các doanh nghiệp ủng hộ đồng bào vùng lũ 1 tỷ đồng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cán bộ, viên chức, người lao động các doanh nghiệp hướng về đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn.

Các doanh nghiệp ủng hộ đồng bào vùng lũ 1 tỷ đồng

Đồng chí khẳng định, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ kịp thời phân bổ, chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ đến các địa phương chịu thiệt hại, góp phần giúp người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Phan Nga

Từ khóa:

#Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam #Doanh nghiệp #Khắc phục thiệt hại #Người lao động #Khôi phục sản xuất #Khắc phục khó khăn #Người dân vùng lũ #sớm ổn định cuộc sống #Địa phương #Cơn bão số 10

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 05/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải...
ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 05/12, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh