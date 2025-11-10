Các doanh nghiệp ủng hộ đồng bào vùng lũ 1 tỷ đồng

Hướng về đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ, chiều ngày 10/11, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa bão, lũ lụt.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa bão, lũ lụt.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, cán bộ, viên chức, người lao động Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) trao 500 triệu đồng; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao 500 triệu đồng nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa bão, lũ lụt.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cán bộ, viên chức, người lao động các doanh nghiệp hướng về đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn.

Đồng chí khẳng định, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ kịp thời phân bổ, chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ đến các địa phương chịu thiệt hại, góp phần giúp người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

