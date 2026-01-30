Các chi nhánh Agribank ủng hộ 4.000 suất quà Tết cho người nghèo

Chiều 30/1, tại Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, các chi nhánh Ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh đã trao 4.000 suất quà Tết để hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách. Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh dự buổi tiếp nhận.

Đại diện các chi nhánh Ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trao biểu trưng 4.000 suất quà Tết hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các chi nhánh Ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 4.000 suất quà Tết, tổng trị giá 2 tỷ đồng, để trao tặng người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến.

Đại diện lãnh đạo các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh cho biết, với thông điệp “Trao yêu thương - Tết trọn vẹn”, Agribank mong muốn chia sẻ khó khăn, góp phần mang đến một cái tết ấm áp, đủ đầy hơn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán cảm ơn các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, nghĩa cử cao đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cán bộ, công nhân viên các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đã góp phần giúp 4.000 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách trong tỉnh vơi bớt khó khăn nhân dịp tết đến xuân về.

Dù trong bối cảnh nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, các chi nhánh Agribank vẫn dành tình cảm, sự sẻ chia từ nguồn an sinh xã hội trong chương trình “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách Xuân Bính Ngọ năm 2026” để cùng tỉnh Thanh Hóa chăm lo tết cho những hoàn cảnh khó khăn, với phương châm “mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, MTTQ tỉnh sẽ nhanh chóng tổ chức phân bổ quà tặng đến đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Phan Nga