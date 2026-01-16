Các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đưa các nghị quyết vào cuộc sống

Sáng 16/1, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh lần thứ II, khoá XIX để tổng kết, đánh giá hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội cho các tâp thể.

Đồng chí Đỗ thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã bám sát chủ đề năm, các văn bản chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và nhiệm vụ chính trị tại địa phương để xây dựng, triển khai các hoạt động, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khai mạc hội nghị.

Thực hiện chủ đề năm “Phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, các cấp Hội đã phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số để nâng cao hiệu quả công tác, kết nối nhanh, kịp thời; hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững gắn với các chương trình MTQG, các đề án, dự án.

Thường trực Hội LHPN tỉnh điều hành hội nghị.

Trong năm, có hơn 8.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo được các cấp Hội hỗ trợ, giúp đỡ bằng nhiều hình thức với tổng trị giá trên 8 tỷ đồng. Các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện sâu rộng, lan toả; trong đó, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi”, các cấp hội đã kết nối, nhận đỡ đầu hơn 2.300 trẻ mồ côi...

Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Khương thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2025; bàn giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2026 đó là “Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hoá đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội MTTQ và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống”.

Các chỉ tiêu được cụ thể hoá phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, như mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 5 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo đa chiều; phấn đấu toàn tỉnh giúp ít nhất 1.000 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho 300 phụ nữ có ý tưởng/dự án khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; 100% cơ sở Hội đăng ký và thực hiện ít nhất 1 công trình/phần việc, tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh...

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao hoạt động Hội và phong trào phụ nữ trong tỉnh năm qua. Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm triển khai mạnh mẽ, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, năm diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí yêu cầu Hội LHPN tỉnh cần tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Mỗi cấp Hội cần lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để thực hiện, gắn phong trào phụ nữ với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, gắn với sản xuất theo hướng xanh - sạch - an toàn, chương trình OCOP.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; hỗ trợ, bồi dưỡng cán bộ nữ, nữ ứng cử viên.

Đồng thời, phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng sâu sát cơ sở, quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm của hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ nữ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ vùng khó khăn.

Các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Đại diện Hội LHPN tỉnh và Tập đoàn Đại dũng ký kết chương trình phối hợp.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030; ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Đại Dũng (TP Hồ Chí Minh) về thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi” giai đoạn 2026-2030.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bình đẳng giới và phát triển của phụ nữ; trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cho các tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc giai đoạn 2021-2026 và thực hiện chủ đề năm 2025; chia tay các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVIII.

Lê Hà