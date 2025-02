Cả nước ghi nhận gần 10.700 doanh nghiệp “khởi động” trong năm mới

Ngày 6/2, Tổng cục Thống kê công bố trong tháng Một, cả nước chứng kiến gần 10.700 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 94.100 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng vọt và gấp gần 2,6 lần so với tháng trước đó đồng thời tăng 65,2% so với cùng kỳ năm 2024. (Ảnh: Vietnam+)

Theo báo cáo, sự gia tăng mạnh mẽ của số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt gần 22.800 doanh nghiệp. Theo đó, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng là hơn 33.400 doanh nghiệp, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đang dần thích ứng với tình hình mới, tìm kiếm cơ hội để phục hồi và phát triển

Báo cáo phân tích, mặc dù số lượng doanh nghiệp mới tăng 6,6% so với tháng 12/2024, nhưng con số này giảm tới 30,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng vọt và gấp gần 2,6 lần so với tháng trước đó đồng thời tăng 65,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Một đạt 8,8 tỷ đồng, giảm 8,4% so với tháng trước và giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, số lao động đăng ký cũng giảm 14,8% so với tháng 12/2024 và giảm 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó vẫn có những điểm sáng. Cụ thể, số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động trong tháng Một tăng mạnh, đạt hơn 367.200 tỷ đồng, tăng 157,9% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy các doanh nghiệp hiện tại vẫn có niềm tin vào triển vọng kinh tế và sẵn sàng mở rộng quy mô hoạt động.

Tháng Một, nền kinh tế cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể của số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Con số này lên tới hơn 52.800 doanh nghiệp, gấp hơn 12,6 lần so với tháng trước và tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2024. Ngược lại, số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể đều giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Cụ thể, gần 3,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 82,4% và giảm 55,2%. Và, có 2.021 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 13,8% và giảm 8,3%./.

Theo TTXVN