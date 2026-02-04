Bứt phá từ nền tảng khoa học công nghệ

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, bước sang năm 2026, Thanh Hóa xác định lấy khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) làm đột phá chiến lược, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh của tỉnh, từ đó tạo bứt phá đưa tỉnh phát triển bền vững.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sử dụng hệ thống xét nghiệm hiện đại.

Động lực để bứt phá

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng những cách làm sáng tạo, Thanh Hóa tập trung ứng dụng công nghệ, dữ liệu và tự động hóa để tạo ra năng suất mới. Qua đó, nhận thức về CĐS của cán bộ, công chức, người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt; phương thức quản lý, điều hành trên môi trường số được triển khai rộng khắp trong tất cả các cơ quan, đơn vị; 100% cơ quan, địa phương, đơn vị đã triển khai và chuyển sang mô hình quản lý dựa trên dữ liệu, đảm bảo tính công khai, minh bạch...

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực áp dụng các nền tảng số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh; từng bước hình thành phương thức quản trị và vận hành dựa trên công nghệ số. Nhiều doanh nghiệp đã triển khai hiệu quả các giải pháp như hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, văn phòng điện tử (E-Office), tiếp cận vốn vay trực tuyến, hệ sinh thái kế toán số và các nền tảng số chuyên ngành phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 50,14%, tương ứng với khoảng 6.750 doanh nghiệp.

Đối với quá trình CĐS trong lĩnh vực nông nghiệp, Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hiệu quả, bền vững; phát triển nuôi trồng thủy sản thâm canh, ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình thực hành nuôi tốt (VietGAP), an toàn sinh học, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Toàn tỉnh hiện có khoảng 100 HTX nông nghiệp ứng dụng CĐS trong truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm chủ lực. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa từng bước được xác định là giải pháp then chốt nhằm nâng cao niềm tin của người tiêu dùng, đồng thời trở thành tiêu chí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và thực phẩm, mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Y tế cũng là một trong những lĩnh vực được Thanh Hóa đẩy mạnh CĐS, qua đó từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và hiệu quả quản lý nhà nước. Các cơ sở y tế thường xuyên triển khai kết nối khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến Trung ương góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị các ca bệnh khó ngay tại tuyến tỉnh và tuyến cơ sở. Đến nay, 38/38 bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế, 2/2 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và 14/20 bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành triển khai bệnh án điện tử; 95,8% người dân trên địa bàn tỉnh được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử; 678 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và 4.233 bác sĩ được cấp mã liên thông; 543 cơ sở đã thực hiện liên thông đơn thuốc lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia...

Năm 2025, Thanh Hóa đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố về CĐS; riêng chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đạt kết quả cao, với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt tối thiểu 70% và tỷ lệ người dân có tài khoản điện tử đạt 82%. Đây là minh chứng thuyết phục cho sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy quản trị và tổ chức thực thi trên nền tảng số.

Nền tảng cho giai đoạn mới

Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những địa phương tiên phong về phát triển và ứng dụng KHCN. Toàn tỉnh đã xây dựng được nền tảng số đồng bộ, hiện đại. Các doanh nghiệp viễn thông đã đầu tư, phát triển mới 700 trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS), nâng tổng số trạm BTS hiện có là 9.398 trạm, phủ sóng thông tin di động đến 4.345/4.357 thôn, bản, bằng 99,72% số thôn, bản được cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng di động.

Cùng với phát triển hạ tầng số, Thanh Hóa đặc biệt chú trọng xây dựng hệ sinh thái ĐMST và liên kết viện - trường - doanh nghiệp. Toàn tỉnh có 2 vườn ươm/đơn vị ĐMST hoạt động và hơn 60 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới quy trình, mô hình kinh doanh đạt 4%; tỉ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ có hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học đạt 2%. Số lượng doanh nghiệp KHCN trong tỉnh là 32 doanh nghiệp; tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động ĐMST đứng thứ 7 của cả nước.

Nhờ ưu tiên phát triển KHCN, mô hình tăng trưởng của tỉnh chuyển mạnh theo chiều sâu, năng suất lao động được cải thiện rõ rệt, đóng góp của công nghệ và ĐMST ngày càng gia tăng. Thanh Hóa đứng thứ 16/34 tỉnh, thành, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố ở mức trung bình khá trên toàn quốc.

Năm 2026 được xác định là năm bản lề trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới của đất nước sau Đại hội XIV của Đảng, tỉnh Thanh Hóa xác định tập trung triển khai các nhiệm vụ nền tảng, chiến lược, có tác động lan tỏa lớn. Trong đó, tập trung tham mưu ban hành và tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KHCN và ĐMST, tập trung thúc đẩy hình thành 27 các nhóm nghiên cứu mạnh, phát triển doanh nghiệp KHCN, hỗ trợ đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời nâng cao chất lượng, số lượng các công bố khoa học quốc tế, giải thưởng KHCN, góp phần nâng cao vị thế KHCN của tỉnh. Đẩy mạnh thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho KHCN, ĐMST và CĐS theo phương châm “lấy đầu tư công làm vốn mồi, dẫn dắt, thu hút đầu tư ngoài xã hội”, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ gắn với yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh. Cùng với đó, chú trọng thu hút đầu tư hình thành các khu công nghệ cao, trung tâm ĐMST, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới và phát triển bền vững.

Thanh Hóa xác định thúc đẩy, khuyến khích các nhà khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ tham gia nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh công bố kết quả nghiên cứu khoa học, đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, từng bước đưa KHCN, ĐMST và CĐS trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

