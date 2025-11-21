Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho 200 cán bộ cấp xã

Ngày 21/11, Sở Dân tộc và Tôn giáo Thanh Hóa tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và cập nhật thông tin về công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được ông Hồ Việt Anh, Trưởng phòng Tôn giáo, tín ngưỡng (Sở Dân tộc và Tôn giáo) truyền đạt các chuyên đề gồm: Pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và đất đai liên quan đến tôn giáo; công tác nắm tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, việc phát hiện và xử lý các vấn đề phức tạp về tôn giáo; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc.

Trưởng phòng Tôn giáo, tín ngưỡng (Sở Dân tộc và Tôn giáo) Hồ Việt Anh trình bày các chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác tín ngưỡng, tôn giáo, việc nhận diện và đấu tranh đối với hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật; một số hoạt động của hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới liên quan đến an ninh trật tự; kỹ năng, nghiệp vụ và những vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh...

Hội nghị nhằm giúp lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của các xã, phường trên địa bàn tỉnh cập nhật kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và những điểm mới trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng nắm tình hình, phát hiện và tham mưu, xử lý các vấn đề nhạy cảm, phức tạp về tôn giáo ngay tại cơ sở; nâng cao năng lực quản lý, xây dựng mối quan hệ phối hợp trong công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo.

Qua đó, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong tình hình mới và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

