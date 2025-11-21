Bộ Y tế yêu cầu rà soát bản công bố về sữa ByHeart Whole Nutrition nhiễm khuẩn

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition sau cảnh báo về nhiễm khuẩn và vụ ngộ độc botulism tại Mỹ.

(Nguồn: WHO)

Ngày 21/11, Bộ Y tế thông tin đã có văn bản đề nghị sở y tế các tỉnh/thành phố; Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc, Hoa Kỳ sản xuất.

Với sản phẩm này, ông Chu Quốc Thịnh - Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết Cục đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh/thành phố về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula.

Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị sở y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc, Hoa Kỳ sản xuất.

Đơn vị có liên quan cần làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này, đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Cục trước ngày 28/11/2025.

Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không cho trẻ em sử dụng các lô sản phẩm có tên cảnh báo nêu trên. Trường hợp phát hiện sản phẩm cảnh báo xuất hiện trên thị trường đề nghị thông báo ngay với cơ quan chức năng tại địa phương.

Ngày 19/11, hệ thống các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) thông báo về vụ việc trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulism đang diễn ra tại Hoa Kỳ liên quan đến việc tiêu thụ sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula bị nhiễm khuẩn.

Tính đến ngày 17/11/2025, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã báo cáo 23 trường hợp nghi ngờ và được xác nhận trên 13 tiểu bang, tất cả đều phải nhập viện.

Các bậc cha mẹ và người chăm sóc tại Hoa Kỳ được khuyến cáo ngừng sử dụng bất kỳ sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula ngay lập tức, bao gồm tất cả các số lô, tất cả các kích cỡ lon và gói dùng một lần.

Hiện nay, Công ty ByHeart Inc, Hoa Kỳ (nhà sản xuất) đang tiến hành thu hồi tự nguyện toàn bộ các lô sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula trên thị trường./.

Theo Vietnam+