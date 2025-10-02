Bộ Y tế: Yêu cầu công khai thông tin về các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hotline: 0822.173.636   |

Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị 07-CT/BYT ngày 1-10-2025 về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị 07-CT/BYT ngày 1-10-2025 về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chỉ thị nêu rõ thời gian qua, công tác khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập được đầu tư, phát triển theo hướng tiên tiến, hiện đại; Năng lực điều trị và chất lượng cung ứng dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao, từng bước góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của người dân.

Tuy nhiên, Bộ Y tế thông tin thời gian gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, tạo bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tới uy tín của ngành y tế. Điển hình là các phòng khám tư nhân hoạt động trái phép, không đủ điều kiện hành nghề về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực hoặc thuê người khác đứng tên để đăng ký hoạt động.

Đáng chú ý, một số cơ sở làm đẹp, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở khám chữa bệnh có người nước ngoài khám, chữa bệnh có nhiều hành vi sai phạm về cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi được cấp phép; Quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người bệnh; Lợi dụng danh nghĩa chuyên gia, bác sỹ nước ngoài không rõ lai lịch khám, chữa bệnh trái quy định hoặc tư vấn chỉ định điều trị không hợp lý; Thực hiện thủ thuật xâm lấn trái quy định; Có hành vi lừa dối người bệnh, thu tiền sai quy định, kê chi phí không minh bạch.

Để tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Y tế đến các cơ sở trên địa bàn quản lý.

Sở Y tế tỉnh, thành phố công khai thông tin về danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, kèm theo phạm vi hoạt động chuyên môn, thời gian hoạt động, danh sách và phạm vi hoạt động chuyên môn người hành nghề; Niêm yết, công khai thông tin về giá dịch vụ tại các cơ sở để người bệnh biết, lựa chọn sử dụng dịch vụ và phản ánh khi có sai phạm. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để phổ biến và hướng dẫn người dân tiếp cận, tra cứu, tìm hiểu thông tin trước khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

Các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của người dân thông qua việc duy trì, vận hành hiệu quả đường dây nóng, các nền tảng mạng xã hội, hệ thống tiếp nhận trực tuyến và các kênh thông tin khác; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.../.

Theo TTXVN

