Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 gặp mặt báo chí

Sáng 27/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Đoàn Trinh sát số 1, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma tuý số 1, số 2 tổ chức gặp mặt báo chí đầu năm 2026.

Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trao Giấy khen cho các tập thể.

Tại buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã thông tin những kết quả nổi bật của đơn vị trong năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Đặc biệt, là công tác phối hợp tuyên truyền giữa đơn vị với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. Năm 2025, đã có nhiều tin, bài, phóng sự tập trung phản ánh các hoạt động của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ven biển, hải đảo đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực thi pháp luật trên biển. Trong đó, nổi bật là công tác thông tin tuyên truyền về kết quả phòng, chống, khắc phục hậu quả do mưa bão; công tác đối ngoại cảnh sát biển; chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; tuyên truyền phóng chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo, không theo quy định (IUU)...

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Các cơ quan báo chí có vai trò quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân trên vùng biển; ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về biển, đảo có sự chuyển biến tích cực, phản ánh kịp thời các hoạt động về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy, góp phần giáo dục, răn đe và nâng cao ý thức chấp hành, giảm thiểu số vụ vi phạm pháp luật. Qua đó, định hướng dư luận, đấu tranh có hiệu quả với các thế lực phản động, xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát biểu tại buổi gặp măt.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đưa nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh sâu sắc, kịp thời về hoạt động quân sự, quốc phòng, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm lan toả hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong lòng Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Hữu Tuyển, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trao Giấy khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan báo chí có thành tích suất xắc trong công tác tuyên truyền năm 2025.

Hoàng Lan