Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đối mặt nguy cơ bị luận tội

Hạ nghị sĩ Thomas Massie thuộc đảng Cộng hòa, đại diện bang Kentucky đã đệ trình 8 đề xuất luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth với các cáo buộc lạm dụng quyền lực, tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran khi chưa được Quốc hội phê chuẩn và vi phạm Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh năm 1973. Các cáo buộc cũng đề cập đến thương vong dân thường và hoạt động quân sự của Mỹ tại Yemen và Venezuela.

Nội dung các đề xuất được đệ trình ngay khi Hạ viện bắt đầu ngày làm việc đầu tiên ( 9/11) sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, chủ yếu tập trung vào cuộc xung đột với Iran, đồng thời đề cập vai trò của ông Hegseth trong việc triển khai các chiến dịch quân sự tại Yemen và Venezuela.

Trong tuyên bố ngày 9/11, Hạ nghị sĩ Thomas Massie cho rằng những hành động của Bộ trưởng Hegseth cấu thành “các tội danh nghiêm trọng và hành vi sai trái nghiêm trọng”, đồng thời khẳng định cách thức lãnh đạo của ông tại Lầu Năm Góc là cơ sở để tiến hành luận tội. Ông Massie cảnh báo rằng việc luận tội sẽ là biện pháp “nhẹ nhàng hơn nhiều” so với những gì đang chờ đợi ông Hegseth khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1 tới.

Theo thủ tục đặc biệt được ông Massie sử dụng, Hạ viện phải xem xét nghị quyết trong vòng 2 ngày. Do đó, cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 11/11.

Thất bại gần đây trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang làm gia tăng những bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa. Điều này có thể khiến một số nghị sĩ không tham gia bỏ phiếu, qua đó làm tăng khả năng nghị quyết luận tội được Hạ viện thông qua. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa bày tỏ lo ngại rằng nếu ông Hegseth tiếp tục tại nhiệm, mối quan hệ căng thẳng giữa ông với Quốc hội sẽ cản trở nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy gói ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ USD.

Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ cam kết sẽ điều tra ông Hegseth về nhiều vấn đề, trong đó có quyết định sa thải Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cùng một số lãnh đạo cấp cao khác. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries tuyên bố đã đến lúc Bộ trưởng Quốc phòng phải rời nhiệm sở.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, thành viên đảng Dân chủ đại diện bang New York và được dự kiến sẽ trở thành lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ngày 9/11 cho rằng Thượng viện cần tiến hành xét xử ông Hegseth. Ông Schumer nói: “Ông Hegseth đã tiến hành cuộc chiến một cách bất hợp pháp, công khai bất chấp Hiến pháp và nhiều nghị quyết về quyền hạn chiến tranh mà Quốc hội đã thông qua nhằm chấm dứt giao tranh”.

Trong một phát biểu đưa ra cùng ngày, Bộ trưởng Pete Hegseth bác bỏ sức ép luận tội, cho rằng những chỉ trích nhằm vào ông xuất phát từ động cơ chính trị và bất đồng về chính sách, trong khi những người phản đối thực chất đang bất đồng với các kết quả mà chính quyền đạt được. Ông tuyên bố đội ngũ của mình không lo ngại trước những chỉ trích và khẳng định sẵn sàng tranh luận về các chiến dịch quân sự của chính quyền cả ngày nếu cần thiết.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump ngày 9/11 tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với Bộ trưởng Hegseth, khẳng định sẽ sát cánh cùng ông nếu Hạ viện thông qua nghị quyết luận tội.

Nếu Hạ viện thông qua nghị quyết luận tội, hồ sơ sẽ được chuyển lên Thượng viện để xem xét tiến hành phiên xét xử. Đảng Cộng hòa hiện vẫn chiếm đa số tại cả hai viện Quốc hội cho đến khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào tháng 1 tới, khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát.

Thúy Hà