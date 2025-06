Bỏ quy định giới hạn lái xe 48 giờ/tuần: Gỡ khó cho doanh nghiệp, tài xế

Đại diện các doanh nghiệp và hiệp hội vận tải, chuyên gia giao thông bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất bỏ quy định “thời gian lái xe của người lái xe ôtô không quá 48 giờ trong một tuần” của Bộ Công an sẽ gỡ “nút thắt’ về thời gian làm việc của cánh tài xế.

Theo quy định hiện hành tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thời gian lái xe của người lái xe ôtô là không quá 10 giờ trong ngày và không quá 48 giờ trong một tuần; lái xe liên tục không quá 4 giờ và bảo đảm các quy định có liên quan của bộ luật Lao động.

Tại dự thảo và đang lấy ý kiến đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến công tác công an, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất bỏ quy định “thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 48 giờ trong 1 tuần” mà chỉnh lý theo hướng thời gian làm việc của người lái xe trong một tuần thực hiện theo quy định của bộ Luật Lao động; đồng thời giữ nguyên quy định thời gian lái xe của người lái xe ôtô không quá 10 giờ trong ngày và lái xe liên tục không quá 4 giờ.

Bày tỏ ủng hộ với điều chỉnh này, anh Nguyễn Trọng Thông, lái xe khách tuyến cố định Hà Nội-Đà Nẵng cho biết việc gỡ bỏ giới hạn giờ làm theo tuần sẽ giúp tài xế có thêm cơ hội làm việc và tăng thu nhập.

“Quy định giới hạn thời gian làm việc của tài xế không quá 48 giờ/tuần theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang áp dụng hiện hành đang ‘đóng khung’ tổng số thời gian của cánh lái xe, khiến giảm thu nhập, trong khi doanh nghiệp phát sinh chi phí do phải bố trí thêm người lao động,” anh Thông chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam cho rằng việc bỏ giới hạn làm việc 48 giờ mỗi tuần là cần thiết để doanh nghiệp có thể tăng thời gian làm việc của lái xe trong tuần, nhất là vào dịp cao điểm. Hiện trên toàn quốc đang thiếu hụt rất lớn đội ngũ lái xe chở khách trên 29 chỗ ngồi, lái xe vận tải hàng hóa hạng nặng và xe đầu kéo.

“Theo Bộ luật Lao động, người lao động được làm tối đa 48 giờ mỗi tuần và làm thêm không quá 300 giờ mỗi năm, phù hợp với đặc thù ngành vận tải trong giai đoạn cao điểm hàng hóa và hành khách. Do đó, giờ làm việc nên là thỏa thuận dân sự giữa doanh nghiệp và tài xế, miễn là không vi phạm Luật Lao động và các giới hạn bảo vệ sức khỏe,” ông Quyền phân tích thêm.

Nhìn nhận đề xuất này sẽ tháo gỡ vướng mắc lớn cho doanh nghiệp, ông Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng, lái xe là công việc nặng nhọc, căng thẳng thần kinh nên cho phép lái xe không quá 10 tiếng trong ngày là để đảm bảo sức khỏe lái xe ổn định trong thời gian dài đó là rất cần thiết. Quy định này để đảm bảo an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông, đúng với quan điểm sinh mạng con người là cao nhất nên các hoạt động vận tải trước tiên phải vì an toàn.

Ông Tạo cũng khuyến cáo doanh nghiệp cũng cần tăng cường trách nhiệm giám sát thời gian lái xe để đảm bảo an toàn, nếu để xảy ra tai nạn doanh nghiệp sẽ bị thất thu, lợi nhuận giảm và bị truy cứu trách nhiệm để xảy ra tai nạn giao thông.

Ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Thành Phát cho biết đề xuất của Bộ Công an là tín hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp vận tải cũng như người lái xe.

“Trong quá trình chờ sửa đổi quy định, trước hết, các doanh nghiệp vận tải cần quản lý, giám sát chặt chẽ thời gian làm việc, sức khỏe của lái xe, tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong đơn vị, tránh để xảy ra các tình huống không đáng có,” ông Bằng nói.

Với việc giữ nguyên quy định giới hạn thời gian lái xe của người lái xe không quá 10 giờ/ngày và không lái xe liên tục quá 4 giờ, ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đánh giá, quy định này dựa trên cơ sở khoa học nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động.

“Quy định trên đã triển khai ổn định trong thực tế thời gian qua, mang lại hiệu quả tốt trong việc quản lý thời gian làm việc của người lái xe, đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần của đội ngũ tài xế trong công việc. Việc giới hạn thời gian làm việc trong ngày cũng đảm bảo tính hợp lý khi bỏ quy định giới hạn thời gian làm việc trong tuần của tài xế. Do đó, đề xuất giữ nguyên quy định trên là cần thiết,” ông Hùng nhấn mạnh./.

