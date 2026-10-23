Bộ Nội vụ ban hành 31 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tư số 27/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ vừa ban hành ngày 20/10 quy định chi tiết 31 nhóm công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Một số công việc trong ngành xây dựng nằm trong danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 27/2026/TT-BNV quy định Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027 và áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Theo quy định, Thông tư ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Quy định này loại trừ đối tượng là người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng

Danh mục ban hành kèm theo Thông tư quy định chi tiết 31 nhóm công việc đặc thù có nguy cơ cao về an toàn và sức khỏe lao động, bao gồm:

Nhằm bảo đảm việc thực thi đồng bộ và hiệu quả, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Thông tư trên địa bàn địa phương. Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) chịu trách nhiệm tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định cụ thể các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt hiện có tại đơn vị để thực hiện việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2027, đồng thời, Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-noi-vu-ban-hanh-31-nhom-cong-viec-co-yeu-cau-nghiem-ngat-ve-an-toan-lao-dong-post1143697.vnp