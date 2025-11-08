Bộ Công Thương: Phát hiện có hàng giả, trong vòng 24 giờ phải dỡ bỏ gian hàng

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh trong trường hợp phát hiện có hàng giả, hàng nhái thì trong vòng 24 giờ phải yêu cầu dỡ bỏ gian hàng của người bán trên sàn thương mại điện tử.

Siết chặt kiểm soát hàng giả, hàng nhái trong thương mại điện tử. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Chiều 8/11, trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về các giải pháp cụ thể để hạn chế tình trạng hàng giả hàng nhái trên các sàn thương mại điện tử hiện nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết hiện Bộ Công Thương đang thay mặt Chính phủ báo cáo với Quốc hội để xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó sẽ quy định trách nhiệm của từng chủ thể liên quan đến các sàn thương mại điện tử.

Sẽ quy định trách nhiệm của từng chủ thể

Thông tin cụ thể tại Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay, ông Tân cho biết phương thức kinh doanh thương mại điện tử hiện nay đang tăng trưởng rất tốt. Trong năm 2025 dự kiến tăng trưởng 25-27%.

“Đây là tốc độ tăng trưởng cao; cũng là hoạt động kinh doanh hiệu quả, dựa trên môi trường điện tử, đưa được hàng hóa đến tay người tiêu dùng một cách thuận lợi, dễ dàng, góp phần tăng trưởng chung của thương mại nội địa,” ông Tân nói.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của ông Tân, sàn thương mại điện tử là nơi các doanh nghiệp đưa hàng hóa lên. Về cơ bản thì không có hàng giả, hàng nhái, chỉ có một số ít. Do đó, hiện nay, chúng ta tiếp tục phát triển thương mại điện tử.

Tuy vậy, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng thẳng thắn cho biết có tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Theo ông Tân, việc này liên quan đến công tác phòng và chống.

Trước thực trạng trên, ông Tân cho biết về pháp luật, Nhà nước đã có hành lang pháp lý liên quan đến quản lý thương mại điện tử, xử lý vi phạm, bảo vệ người tiêu dùng. Có rất nhiều giải pháp, trong đó quy định trách nhiệm các cơ quan cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan.

“Hiện Bộ Công Thương cũng đang thay mặt Chính phủ báo cáo với Quốc hội để xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó sẽ quy định trách nhiệm của từng chủ thể liên quan đến các sàn thương mại điện tử,” ông Tân nhấn mạnh.

Về lãnh đạo chỉ đạo, ông Tân cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, ban ngành có liên quan cũng đã có rất nhiều nghị quyết, chỉ thị để chỉ đạo công tác liên quan đến phòng, chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái nói chung, trong đó có trên môi trường điện tử.

“Ngoài ra, chúng tôi cũng đang thực hiện đề án của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vấn đề trực tiếp chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên môi trường thương mại điện tử,” ông Tân thông tin.

Đối với việc tổ chức lực lượng triển khai, ông Tân cho biết ngành Công Thương có lực lượng chủ công là quản lý thị trường. Các địa phương cũng có lực lượng liên quan phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt phối hợp với Bộ Công an, Hải quan, các lực lượng khác,... tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng giả hàng nhái. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

“Giữa năm đã có tháng cao điểm phòng chống hàng giả và Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị tất cả lực lượng vào cuộc, qua đó ngăn chặn, đẩy lùi hàng gian, hàng giả,” ông Tân cho biết.

Cần “tấn công” mạnh vào các kho hàng giả

Liên quan đến vấn đề yêu cầu trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết trong quy định của pháp luật đã nêu rất rõ.

Theo đó, để phòng hàng gian, hàng giả thì chủ sàn phải kiểm soát nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được đưa lên sàn thương mại điện tử.

Tiếp đó, hóa đơn, chứng từ phải đầy đủ. Khi giao nhận hàng thì chủ sàn phải kiểm tra, theo dõi giám sát và đền bù cho người tiêu dùng.

“Nếu trong trường hợp phát hiện có hàng giả, hàng nhái thì trong vòng 24 giờ phải yêu cầu dỡ bỏ gian hàng của người bán trên sàn thương mại điện tử,” ông Tân nói.

Ông Tân cũng cho biết Bộ Công Thương xác định các lực lượng chức năng hiện nay, dù trong môi trường thương mại điện tử nhưng vẫn có giao hàng thực, nên cần “tấn công” mạnh vào các kho hàng, các cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái.

“Cho đến nay, rất mừng là với tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử như vậy, chứng tỏ người tiêu dùng vẫn có niềm tin đối với một phương thức kinh doanh mới và hy vọng thời gian tới các lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp với nhau cùng với các chủ thể, chủ sàn thương mại điện tử ngăn chặn, đẩy lùi hàng giả, hàng nhái trên môi trường thương mại điện tử,” ông Tân chia sẻ./.

