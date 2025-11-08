Bộ Công an đang tiếp tục điều tra vụ án Hoàng Hường, Ngân 98-Lương Bằng Quang

Về diễn biến mới của vụ án Hoàng Hường, ngày 27/10, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 1 bị can là Nguyễn Thị Tường An cùng với tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Hoàng Hường. (Nguồn: Cand.com.vn)

Chiều 8/11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an đã trả lời câu hỏi phóng viên báo chí liên quan đến các vụ án của Hoàng Hường, Ngân 98-Lương Bằng Quang và nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội (đây là các trường hợp kinh doanh những sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là hàng giả, hàng nhái và trốn thuế).

Thông tin tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết các vụ án trên, Bộ Công an đã có thông tin ban đầu, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Đối với vụ án Hoàng Hường, trong tháng 10/2025, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng và đã đưa tin.

Về diễn biến mới của vụ án, ngày 27/10/2025, qua công tác điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 1 bị can là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993) cùng với tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

“Hành vi của đối tượng này là giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu, giảm thuế phải nộp,” Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tiến hành kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường ước tính trị giá hơn 300 tỷ để khắc phục thiệt hại. Hiện nay, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra và Bộ Công an sẽ thông tin khi có những diễn biến mới.

Đối với vụ án Ngân 98 và Lương Bằng Quang, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết đã có thông tin tới báo chí và trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Cụ thể ngày 10/10/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can với 3 hành vi gồm: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

“Đến ngày hôm nay, vụ án vẫn đang tiếp tục trong quá trình điều tra và làm rõ. Khi có thông tin cập nhật mới, chúng tôi sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí sau,” Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin./.

Theo Vietnam+