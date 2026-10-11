Biện Thượng quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng qua mạng xã hội

Với mục tiêu đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, UBND xã Biện Thượng tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng trên mạng xã hội.

Xã Biện Thượng tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Trong phiên livestream đầu tiên được tổ chức sáng 11/10, UBND xã giới thiệu nhiều nông sản tiêu biểu mang đậm dấu ấn vùng đất và con người địa phương như gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh, rượu ổi Ruco, hạt sen khô Tình Huấn, mật ong Duyên Bắc, sâm Báo hoa vàng và miến gạo Long Hương.

Thông qua hình thức livestream, người xem không chỉ được tìm hiểu thông tin về sản phẩm, mà còn trực tiếp nghe những người sản xuất chia sẻ về quá trình hình thành, phát triển thương hiệu, cách thức chế biến và những nét riêng làm nên chất lượng sản phẩm.

Nổi bật trong số các sản phẩm được giới thiệu là gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh, sản phẩm OCOP 4 sao của địa phương. Gắn bó với đời sống người dân từ nhiều thế hệ, giống nếp hạt cau được xem là sản vật quý của vùng đất Vĩnh Thịnh trước đây, nay thuộc xã Biện Thượng. Tại phiên livestream, đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Thịnh đã chia sẻ về nguồn gốc, quá trình phát triển sản phẩm và việc đưa gạo nếp hạt cau ra thị trường.

Cùng với gạo nếp hạt cau, rượu ổi Ruco là sản phẩm thể hiện sự sáng tạo trong khai thác nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Sản phẩm kết hợp rượu nếp truyền thống với quả ổi Lê trồng trên vùng đồi Đồng Lừ. Từ những nguyên liệu quen thuộc, cơ sở sản xuất đã phát triển thành sản phẩm OCOP 3 sao.

Hạt sen khô Tình Huấn cũng thu hút sự quan tâm khi được sản xuất từ nguồn sen tại vùng Đa Bút. Từ việc liên kết với các hộ trồng sen, đầu tư máy móc và hoàn thiện quy trình sản xuất, cơ sở từng bước phát triển sản phẩm theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao.

Trong khi đó, mật ong Duyên Bắc là kết quả của quá trình phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, từ quy mô nhỏ lẻ đến đầu tư thiết bị, nâng cao tính chủ động trong sản xuất.

Đáng chú ý, sâm Báo hoa vàng là sản vật gắn liền với vùng đất Bồng Thượng, xưa kia có tên gọi Biện Thượng, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa của xứ Thanh.

Cùng với đó, miến gạo Long Hương được làm từ tinh bột gạo, sử dụng nguồn nguyên liệu gạo sản xuất tại địa phương, tiếp nối nghề làm miến đã được duy trì hơn 20 năm.

Điểm đáng chú ý của phiên livestream là sự tham gia trực tiếp của các chủ thể sản xuất. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm qua hình ảnh, người làm ra sản phẩm đã chia sẻ về nguyên liệu, cách thức sản xuất, kinh nghiệm phát triển thương hiệu và những nỗ lực đáp ứng nhu cầu thị trường. Người xem cũng có thể đặt câu hỏi, bình luận và đặt hàng ngay trong chương trình.

Phó Chủ tịch UBND xã Biện Thượng Trịnh Việt Cường cho biết, địa phương tổ chức phiên livestream nhằm giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, những câu chuyện của người làm ra sản phẩm; đồng thời tạo thêm kênh quảng bá, hỗ trợ các chủ thể mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp, đặc sản địa phương có chất lượng và câu chuyện riêng nhưng việc quảng bá, tìm kiếm đầu ra vẫn còn những hạn chế nhất định. Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển, livestream bán hàng là một trong những phương thức giúp các cơ sở sản xuất chủ động tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm trực tiếp và mở rộng phạm vi tiêu thụ.

Từ phiên livestream này, việc ứng dụng nền tảng số trong quảng bá sản phẩm tại Biện Thượng mở ra hướng tiếp cận mới trong phát triển kinh tế địa phương, để những sản phẩm được tạo nên từ chính đồng đất, bàn tay và tâm huyết của người dân có thêm cơ hội vươn xa.

Tô Hà