Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong 1 tháng tới

Cơ quan khí tượng dự báo, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong 1 tháng tới có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Bão, áp thấp nhiệt đới gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra bản tin dự báo xu thế khí hậu trong thời kỳ 1 tháng tới (từ 11/11-10/12/2025).

Theo dự báo, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam (trung bình nhiều năm: trên Biển Đông là 1, 2 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,4 cơn).

Tại các tỉnh, thành phố từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể xuất hiện một vài đợt mưa rào và dông, tập trung trong tháng 11/2025.

Trong đó, tổng lượng mưa từ phía Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng khả năng cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 30-60%; các khu vực khác cao hơn từ 10-30%.

Riêng khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, tổng lượng mưa được dự báo thấp hơn 10-30%.

Trên phạm vi cả nước, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm tiếp tục xuất hiện như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong thời kỳ 1 tháng tới, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ.

Do đó, nhiệt độ trung bình tại phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi phổ biến thấp hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại phổ biến thấp khoảng 0,5 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo khoảng ngày 12 đến 13/11, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh nên thời tiết rét về đêm và sáng, ban ngày trời ít mây, nắng ráo, kết thúc nồm ẩm.

Từ khoảng ngày 16 đến 17/11, một đợt không khí lạnh khá mạnh sẽ tác động đến nước ta, nhiều khả năng nền nhiệt miền Bắc sẽ giảm mạnh.

Mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở vùng đồng bằng có khả năng xuống dưới 17 độ C, còn vùng núi thấp dưới 16 độ C, cùng với đó, nền nhiệt cao nhất trong ngày cũng có thể sẽ giảm xuống dưới 22 độ C. Đây có khả năng là đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Theo cơ quan khí tượng, bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển, ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền; cần đề phòng mưa lớn, đặc biệt tại khu vực miền Trung có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng, sạt lở đất ở vùng núi. Các hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất..., do đó, chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày để có phương án ứng phó phù hợp.

Về cơn bão số 14 Fung-Wong, dự báo trong hôm nay (12/11), bão tiếp tục đi theo hướng Bắc Đông Bắc, hướng về phía Đài Loan và tiếp tục suy yếu thêm, ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Các tàu thuyền hoạt động ở khu vực phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cần đề phòng gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Theo VTV