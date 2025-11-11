Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị thành công ca uốn ván toàn thể hiếm gặp

Các bác sĩ Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa điều trị thành công một trường hợp uốn ván toàn thể sau phẫu thuật tắc ruột do hoại tử ruột non. Đây là thể bệnh hiếm gặp cực kỳ nguy hiểm.

Bệnh nhân L.T.H. được theo dõi và chăm sóc tích cực theo phác đồ tại Khoa Bệnh nhiệt đới.

Bệnh nhân là bà L.T.H., 61 tuổi, ở phường Hàm Rồng, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng, bí trung đại tiện. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tắc ruột do hoại tử ruột non và nhanh chóng chỉ định phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột hoại tử, nối ruột. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tiến triển ổn định.

Tuy nhiên, khoảng một tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện các biểu hiện cứng hàm, co cứng cơ toàn thân, nghi ngờ uốn ván toàn thể. Bệnh nhân được hội chẩn liên khoa và chuyển đến Khoa Bệnh nhiệt đới điều trị chuyên sâu. Tại đây, tình trạng diễn biến nặng.

Các bác sĩ đã khẩn trương áp dụng phác đồ điều trị toàn diện. Sau hơn 4 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện.

Bệnh nhân L.T.H. hồi phục hoàn toàn và được ra viện trong niềm vui của gia đình và các bác sĩ.

BSCKI Đỗ Xuân Tiến, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn Clostridium tetani gây ra. Trường hợp uốn ván sau phẫu thuật ổ bụng như bệnh nhân L.T.H rất hiếm gặp. Nhiều khả năng nguồn gây bệnh là nội sinh, xuất phát từ nha bào vi khuẩn tồn tại sẵn trong đường tiêu hóa và phát triển khi môi trường ruột bị hoại tử, thiếu oxy.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm phòng vắc xin uốn ván đầy đủ, đặc biệt ở người trưởng thành, phụ nữ mang thai, người có tiền sử phẫu thuật hoặc vết thương dù nhỏ, cần xử lý đúng cách và đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng kịp thời.

Tô Hà