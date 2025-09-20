Bắt giữ đường dây mua bán thận, gan, nhận phí “môi giới” 450-550 triệu đồng

Lực lượng Công an vừa phát hiện nhóm người có hành vi mua, bán bộ phận cơ thể người trên địa bàn TP. Hà Nội, hưởng lợi “môi giới” 450-550 triệu đồng cho mỗi trường hợp.

Bộ Công an vừa cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát hiện nhóm người có hành vi mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương do Phạm Văn Hùng (42 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) cầm đầu.

Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây mua bán 1,2 tỉ đồng/quả thận

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án, ngày 10/9, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với những người trong đường dây: Phạm Văn Hùng (42 tuổi); Trần Ngọc Ba (35 tuổi); Phùng Thị Thảo (41 tuổi); Lê Thanh Thành (27 tuổi); Nguyễn Thị Thu Ngân (34 tuổi); Phạm Thị Ngọc Thúy (33 tuổi); Nguyễn Thị Hoa (36 tuổi). Đồng thời triệu tập, làm việc đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Kết quả khám xét chỗ ở của các những người liên quan cơ quan Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, trong đó có nhiều bộ hồ sơ khám sàng lọc, xét nghiệm các chỉ số tương thích của những người muốn bán thận để phục vụ việc cấy ghép thận.

Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các những người trong đường dây, cơ quan công an xác định, bản thân những người trên đã từng bán thận, gan của chính mình nên nắm được trình tự, thủ tục mua bán bộ phận cơ thể người dưới hình thức hiến tặng.

Đồng thời nhận thấy sẽ có được lợi nhuận từ việc môi giới mua bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) nên họ đã cấu kết với nhau để tìm kiếm những người có nhu cầu mua bán thận, gan để môi giới, hưởng lợi.

Khoảng 1,2 tỷ đồng đối với 1 quả thận

Để tìm kiếm những người có nhu cầu mua bán thận, gan, các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng bài có nội dung cần người hiến gan, thận kèm số điện thoại liên hệ. Khi tìm được người mua, các đối tượng làm giá (khoảng 1,2 tỷ đồng đối với 1 quả thận), toàn bộ chi phí phẫu thuật cấy ghép và các chi phí xét nghiệm cho người bán do người mua chịu trách nhiệm chi trả.

Khi tìm được người bán, những người trong đường dây dẫn họ đến các Bệnh viện để kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số đặc thù (chỉ số tương thích HLA) phục vụ việc cấy ghép. Sau khi chọn được cặp cá nhân mua, bán có chỉ số HLA tương thích đảm bảo điều kiện tiến hành cấy ghép, các đối tượng hướng dẫn người bán hoàn thiện các giấy tờ pháp lý tại địa phương và làm thủ tục y tế để Bệnh viện tiến hành ghép tạng.

Theo thông tin từ Cơ quan Công an, thông thường những người trong đường dây trả cho người bán khoảng từ 450-550 triệu đồng đối với 1 quả thận (tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, nhóm máu của người bán).

Ngay trước khi tiến hành cấy ghép, người mua phải chuyển số tiền như đã thỏa thuận cho những người môi giới. Nhận được tiền, những người này sẽ thanh toán cho người bán hoặc thân nhân người bán, trừ chi phí khám sàng lọc cũng như chi phí sau phẫu thuật cho người bán, số tiền còn lại khoảng 450-500 triệu đồng các đối tượng chia nhau hưởng lợi.

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, những người trong đường dây mua bán thận, gan thường xuyên thay đổi chỗ ở, chủ yếu sử dụng mạng xã hội để giao dịch trong hoạt động mua bán bộ phận cơ thể người. Đồng thời có sự phân công cho từng người trong nhóm đảm nhiệm các phân đoạn, không cho người mua và người bán gặp nhau trước khi tiến hành cấy ghép.

Cơ quan chức năng xác định, từ đầu năm 2024 đến nay, Phạm Văn Hùng cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi môi giới mua bán thận cho khoảng từ 25-30 cặp ghép thành công tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp, chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của những người trong ổ nhóm, đồng thời điều tra mở rộng làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của những có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo VGP