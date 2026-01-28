Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 400 viên ma túy tổng hợp

Thông tin từ Công an xã Tân Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng đang trên đường mang ma túy đi tiêu thụ.

Đối tượng Lò Văn Thịnh cùng tang vật.

Theo đó, vào hồi 23 giờ 45 phút, ngày 26/1/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát hành chính ban đêm tại khu vực thôn Thái Nguyên, Tổ tuần tra của Công an xã Tân Ninh phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã nhanh chóng tiếp cận và tiến hành kiểm tra hành chính theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Quá trình kiểm tra, xác định nam thanh niên tên là Lò Văn Thịnh, sinh năm 2000, trú tại bản Xắng Hằng, xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa.

Kiểm tra trên người Lò Văn Thịnh, lực lượng Công an thu giữ 2 túi nilon dạng túi zip, bên trong chứa 397 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, toàn bộ số viên nén trên là ma túy tổng hợp (loại hồng phiến) mua từ Lào và đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Tân Ninh tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương