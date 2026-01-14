Bắt giữ đối tượng lừa đảo “chạy án”

Thông tin từ Công an xã Hóa Quỳ cho biết, ngày 11/1/2026, tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị L.T.T, sinh năm 2001 trú thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ về việc bị Nguyễn Văn Xiêm, sinh năm 1996, trú thôn Hồ Nam, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền “chạy án”, với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 115 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Xiêm

Sau khi tiếp nhận tố giác, Công an xã Hóa Quỳ đã nhanh chóng tiến hành xác minh, đồng thời triệu tập Nguyễn Văn Xiêm đến trụ sở Công an để làm rõ nội dung sự việc. Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu chứng cứ được đưa ra, Nguyễn Văn Xiêm đã cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai nhận: Do có quen biết với chị L.T.T từ trước, khoảng giữa tháng 9/2025, chị T có gọi điện và nhờ Xiêm giúp đỡ xin chạy án và chuyển chồng chị từ Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình về Trại giam số 5 (Thanh Hóa).

Mặc dù bản thân không có khả năng, nhưng do cần tiền để tiêu xài cá nhân nên Xiêm đã nhận lời và nói chị T chuẩn bị khoảng 45 triệu đồng để lo việc. Vì chưa chuẩn bị được tiền nên chị T đã chuyển trước cho Xiêm 10 triệu đồng để Xiêm đặt cọc lo việc. Đến ngày 22/9/2025, Xiêm tiếp tục nhắn tin cho chị T yêu cầu chuyển tiếp số tiền còn lại, nhưng chị T vẫn không có đủ nên Xiêm yêu cầu chị T bán lại tài sản có giá trị trong nhà để sớm đủ tiền lo việc “chạy án” cho chồng.

Chị T sau đó đã giao tài sản, gồm 1 chiếc xe SH và 1 chiếc xe máy điện DK Bike cho Xiêm để bán. Toàn bộ số tiền bán được Xiêm không thực hiện cam kết như đã hứa mà sử dụng tiêu xài cá nhân. Chị T. sau đó nhiều lần nhắn tin, gọi điện hỏi Xiêm về việc chuyển trại nhưng Xiêm không trả lời, né tránh. Biết mình bị lừa, chị T. đã đến Công an xã Hóa Quỳ tố cáo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương