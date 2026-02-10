Bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy và nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng trong vụ án.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện một số đối tượng trong tỉnh móc nối với các đối tượng ngoài tỉnh có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy nên đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, xử lý triệt để.

Sau một thời gian kiên trì theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt quả tang đối tượng Lê Xuân Chung, sinh năm 1982 trú tại xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa và Phạm Bá Quyền, sinh năm 1990 trú tại xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, thu giữ 4,371 gam heroin.

Tang vật vụ án.

Mở rộng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã triển khai 3 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng Nguyễn Doãn Tài, sinh năm 1994 trú tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Đinh Văn Đảng, sinh năm 1985 trú tại xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình và Lê Mạnh Long, sinh năm 1996, trú tại phường Yên Sở, TP Hà Nội. Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ số lượng lớn chất ma túy cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương