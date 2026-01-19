Hotline: 0822.173.636   |

Pháp luật

Bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ gần 30 kg pháo nổ trái phép

Văn Thiện (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp cuối năm, mới đây, Công an phường Đào Duy Từ đã điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển và tàng trữ pháo nổ trái phép, gồm: Lê Văn Quý, sinh năm 1998 trú tại phường Hải Bình và Lê Minh Khánh, sinh năm 1998 trú tại phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa, thu giữ gần 30kg pháo nổ các loại.

