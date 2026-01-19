Bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ gần 30 kg pháo nổ trái phép

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp cuối năm, mới đây, Công an phường Đào Duy Từ đã điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển và tàng trữ pháo nổ trái phép, gồm: Lê Văn Quý, sinh năm 1998 trú tại phường Hải Bình và Lê Minh Khánh, sinh năm 1998 trú tại phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa, thu giữ gần 30kg pháo nổ các loại.

Hai đối tượng Lê Văn Quý (trái) và Lê Minh Khánh bị bắt giữ.

Xác định cuối năm là thời điểm tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo có chiều hướng gia tăng, Công an phường Đào Duy Từ đã chủ động rà soát, nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng. Qua đó đã phát hiện đối tượng Lê Văn Quý có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép nên đã tập trung lực lượng để điều tra, xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công, trấn áp quyết liệt với tội phạm, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra xác minh, Công an phường Đào Duy Từ đã phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Quý đang vận chuyển trái phép 3 dàn pháo hoa nổ (loại 49 quả) và 1 quả pháo cù với tổng trọng lượng 5,28kg. Tiến hành khám xét chỗ ở của Lê Văn Quý, Công an phường Đào Duy Từ tiếp tục thu giữ 5 dàn pháo hoa nổ (loại 49 quả) và 10 quả pháo cù với tổng trọng lượng là 10,38kg.

Hai đối tượng Lê Văn Quý và Lê Minh Khánh cùng số pháo bị thu giữ.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy nguồn số pháo nói trên, Công an phường Đào Duy Từ đã xác minh, làm rõ và triệu tập, khám xét chỗ ở của Lê Minh Khánh, sinh năm 1998 trú tại tổ dân phố Khoa Trường, phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa. Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 3 dàn pháo hoa nổ (loại 12 ống) và 1 quả pháo (loại pháo dừa) với tổng khối lượng 11,9kg.

Hiện Công an phường Đào Duy Từ đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Qua vụ án này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng pháo; tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép để tránh những hậu quả pháp lý đáng tiếc.

Văn Thiện (CTV)