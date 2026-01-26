Bão tuyết kỷ lục gây nhiều thiệt hại tại Mỹ, ít nhất 10 người thiệt mạng

Một trận bão tuyết dữ dội đang hoành hành trên khắp nước Mỹ, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, gây mất điện trên diện rộng và làm tê liệt hệ thống giao thông khi tình trạng đóng băng tiếp tục kéo dài đến ngày 26/1.

Tuyết rơi dày ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông tại New York. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Tại New York, Thị trưởng Zohran Mamdani cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện 5 người thiệt mạng ngoài trời vào cuối tuần qua. Tại Texas, có 3 trường hợp thiệt mạng đã được xác nhận, trong đó có một thiếu niên 16 tuổi. Tại Louisiana, cơ quan y tế bang báo cáo 2 người thiệt mạng do hạ thân nhiệt.

Tính đến đêm 25/1 (giờ địa phương), tình trạng mất điện trên diện rộng, chủ yếu tại khu vực miền Nam nước Mỹ đã ảnh hưởng đến hơn 840.000 khách hàng. Trong đó, bang Tennessee chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 300.000 trường hợp mất điện do băng giá làm đứt đường dây.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo một khối không khí Bắc Cực đang tràn xuống sau cơn bão, có thể khiến nhiệt độ giảm sâu xuống mức kỷ lục và khiến tình trạng giao thông hàng không, đường sắt và đường bộ gián đoạn trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của bão tuyết, hơn 19.000 chuyến bay đã bị hủy kể từ ngày 24/1. Các sân bay lớn tại Washington, Philadelphia và New York gần như đình trệ hoàn toàn. Ít nhất 20 bang và thủ đô Washington D.C. đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Các văn phòng liên bang tại thủ đô đã thông báo đóng cửa vào ngày 26/1.

Chính quyền các bang từ Texas đến North Carolina kêu gọi người dân tuyệt đối không ra đường trừ trường hợp thực sự cần thiết do điều kiện di chuyển cực kỳ nguy hiểm.

NWS cảnh báo nhiệt độ có thể giảm xuống mức âm 45 độ C tại các khu vực như đồng bằng Bắc và Thượng Trung Tây. Với mức nhiệt này, tình trạng bỏng lạnh có thể xảy ra chỉ trong vòng vài phút. Tình trạng mất điện kéo dài và hư hại cây cối trên diện rộng được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong tuần tới./.

Theo TTXVN