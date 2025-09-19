Hotline: 0822.173.636   |

Bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15km/h, giật cấp 11

LP
(Baothanhhoa.vn) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h ngày 19/9, bão Mitag (bão số 8) mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11 đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h ngày 19/9, bão Mitag (bão số 8) mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11 đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão phát lúc 05h00 ngày 19/9/2025. Ảnh: nchmf

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Bắc và sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong đêm nay và ngày mai (20/9). Bão sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới khả năng trôi về khu vực đất liền nước ta, gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ trong khoảng ngày 23-24/9.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết áp thấp nhiệt đới ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Ragasa.

Ngoài cơn bão số 8, cơ quan khí tượng thủy văn đang theo dõi sát diễn biến của bão Ragasa với khả năng đi vào Biển Đông (cơn bão số 9) trong ngày 23/9 và có cường độ rất mạnh.

Theo dự báo, cơn bão này khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng ngày 24-26/9. Đây là cơn bão mạnh và khả năng gây gió mạnh, mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

LP

