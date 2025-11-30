Bão số 15 suy yếu dần

Theo dữ liệu của dự báo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 15 hướng về bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk và suy yếu dần.

Hướng đi của cơn bão. Ảnh: nchmf

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 30/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển chậm theo hướng Bắc.

Dự báo, 13 giờ ngày 1/12, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, khoảng 3km/h ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 270km về phía Đông, suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 2/12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h; ở trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hoà, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 170km về phía Đông. Bão tiếp tục suy yếu thêm, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 3/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5-10km/h, ở trên vùng ven biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa suy yếu thành vùng áp thấp.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 4,0-6,0m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

LP