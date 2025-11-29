Bão số 15 hầu như ít di chuyển, dự báo sẽ dần suy yếu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão hầu như ít dịch chuyển.

Dự báo đến 19 giờ ngày 30/11, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 3 km/h, nằm trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 340 km. Cường độ bão giữ ở cấp 9, giật cấp 11.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông; cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3.

Đến 19 giờ ngày 1/12, bão đổi hướng di chuyển sang Tây, tốc độ khoảng 3 km/h. Bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 300km.

Bão suy yếu dần xuống cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng tiếp tục là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 2/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h, trên vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hoà, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 200km về phía Đông. Bão suy yếu thêm xuống cấp 7, giật cấp 9.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hoà; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong khoảng 72 đến 108 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Theo TTXVN