Bão số 15 chính thức đổ bộ biển Đông, cường độ mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14

Rạng sáng nay (26/11), Biển Đông đã đón bão số 15 với cường độ cấp 10, giật cấp 13. Dự báo bão có thể đạt cường đại cấp 11, giật cấp 14 khi ở giữa Biển Đông.

Hướng di chuyển của bão số 15 (Ảnh: NCHMF).

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 26/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Đến 4h ngày 27/11, vị trí tâm bão ở trên khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc với cường độ cấp 10, giật cấp 13 và có khả năng mạnh thêm.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) sẽ chịu ảnh hưởng của bão với gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai ở Cấp 3

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong khi đó Bắc Bộ tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt duy trì ở mức thấp 10 - 12 độ, vùng núi cao dưới 9 độ C, trời rét đậm

Khu vực Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

LP