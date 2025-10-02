Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh hậu quả, ổn định đời sống Nhân dân

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 183/CĐ-TTg ngày 2/10/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Các chiến sĩ Công an đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do Bão số 10 gây ra

Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo tổng hợp bước đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (từ báo cáo sơ bộ của các địa phương tính đến ngày 01 tháng 10 năm 2025), đợt bão, mưa lũ vừa qua đã làm 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương; ít nhất 154 nhà sập đổ, trôi; trên 154.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hàng chục nghìn hecta lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, thiệt hại; 1.392 điểm trường bị tốc mái, hư hại; nhiều công trình đê điều, giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông bị sự cố, chia cắt, mất điện, mất nước, mất sóng viễn thông,....; trên 60.000 cây xanh bị gẫy đổ; hàng vạn gia súc, gia cầm bị chết, hàng ngàn lồng bè nuôi trồng thủy sản bị tan vỡ; tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng.

Huy động mọi nguồn lực triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Thường trực Ban Bí thư đã có các công điện chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có điện chỉ đạo khắc phục, thăm hỏi các địa phương và nhân dân, Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào diễn biến của bão đã có 08 công điện chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả bão, lũ. Tuy nhiên, đến nay tốc độ khắc phục còn chậm, sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, nguồn lực có thể triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân.

Hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa, trường học, bệnh viện, khôi phục ngay hệ thống điện lực, viễn thông, nước sinh hoạt, khôi phục sản xuất

2. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo khẩn trương rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, nhất là về nhà ở của Nhân dân, cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng thiết yếu, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ chậm nhất trước 10 giờ ngày 03/10/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 03/10/2025 . Chủ động huy động tối đa các lực lượng tại chỗ, lực lượng quân đội, công an, thanh niên, lực lượng dự bị,... khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó tập trung:

a) Hỗ trợ Nhân dân xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa do bão số 10 theo quy định, không để người dân không có chỗ ở. Triển khai các chính sách hỗ trợ trong khả năng có thể đối với các gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng theo đúng quy định, hoàn thành chậm nhất trong ngày 05 tháng 10 năm 2025.

b) Sửa chữa ngay các trường học, cơ sở giáo dục, y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão, mưa lũ hoàn thành trước ngày 05 tháng 10 năm 2025 ; tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

c) Chỉ đạo các nhà mạng, đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn khẩn trương khắc phục, khôi phục ngay hệ thống điện lực, viễn thông, nước sinh hoạt, hoàn thành chậm nhất trong ngày 05/10/2025 để bảo đảm sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhân dân sớm trở lại bình thường.

d) Khẩn trương xử lý dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường xá bảo đảm hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường ngay sau bão; trục vớt, sửa chữa tàu thuyền bị chìm đắm, khôi phục sản xuất thủy sản, nông nghiệp bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống cho người dân.

đ) Theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động điều tiết đảm bảo đầy đủ nguồn cung thực phẩm, nhu yếu phẩm, các thiết bị, vật tư, vật liệu thiết yếu phục vụ sửa chữa nhà cửa; quản lý, kiểm soát giá cả, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi.

Sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện, kể cả trực thăng để tiếp cận những nơi bị chia cắt

3. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện (kể cả trực thăng để tiếp cận những nơi bị chia cắt trong trường hợp cần thiết), hỗ trợ tối đa có thể theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ Nhân dân khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ.

4. Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các hồ đập thủy điện; huy động tối đa lực lượng, vật tư, thiết bị khẩn trương khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố do bão, mưa lũ, bảo đảm sớm cung cấp điện trở lại cho sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân chậm nhất trong ngày 05/10/2025.

5. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, Viettel, Mobifone,...) tập trung khắc phục hệ thống viễn thông bị hư hỏng do bão, mưa lũ, khôi phục sóng viễn thông phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của Nhân dân.

6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tổng hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, công tác khắc phục hậu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 13 giờ hằng ngày; phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, mưa lũ; xử lý kịp thời các kiến nghị của địa phương về hỗ trợ giống cây, con, vật tư, hóa chất phục vụ khôi phục sản xuất nông nghiệp.

7. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, khẩn trương khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão, có phương án hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

8. Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo triển khai công tác xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo nước sạch, an toàn thực phẩm sau mưa lũ, tuyệt đối không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

9. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ động chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông bị sạt lở do bão, mưa lũ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Hỗ trợ ngay kinh phí khắc phục khẩn cấp hậu quả bão số 10 và mưa lũ cho các địa phương

10. Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương tổng hợp, đề xuất hỗ trợ ngay kinh phí khắc phục khẩn cấp hậu quả bão số 10 và mưa lũ cho các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 02/10/2025.

11. Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tiếp tục đưa tin về công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ của các cơ quan, địa phương.

12. Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình hình, kịp thời chủ động điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ theo quy định.

13. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

14. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh vượt thẩm quyền./.

Theo VGP