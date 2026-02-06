Báo Nhân Dân ra mắt MV “Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam” quảng bá du lịch Việt Nam

Sáng 6/2, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt video âm nhạc “Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam”, ghi hình phần trình diễn của nhóm nhạc Secret Garden tại những địa danh nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình.

Lễ ra mắt MV “Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam”. (Ảnh: BẢO LONG)

Qua sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, Báo Nhân Dân cùng IB Group Vietnam mong muốn lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch.

Good Morning Vietnam là dự án âm nhạc quốc tế mang nhiều ý nghĩa do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng khi không chỉ đưa âm nhạc đỉnh cao của quốc tế đến Việt Nam mà còn thông qua đó để quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam, trước hết là kết hợp với việc quay video âm nhạc (MV) quảng bá du lịch, đồng thời dành lợi nhuận cho các hoạt động thiện nguyện, phụng sự xã hội.

Tháng 10/2025, âm nhạc của Secret Garden đã vang lên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đưa hơn 3.000 khán giả Việt Nam bước vào một “khu vườn” của âm nhạc và cảm xúc suốt gần hai giờ đồng hồ. Trong lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam, Secret Garden đã giới thiệu hơn 20 nhạc phẩm tiêu biểu, đánh dấu hành trình 30 năm của nhóm. Những tràng pháo tay liên tục vang lên trong khán phòng khi văn hóa truyền thống và phong cảnh Việt Nam hòa quyện trong các nhạc phẩm nổi tiếng thế giới.

Ngay sau hai đêm diễn tại Hà Nội, bộ đôi huyền thoại Secret Garden đã ghé thăm mảnh đất Ninh Bình và ghi hình MV “Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam”. Lấy bối cảnh Ninh Bình, vùng đất di sản của Việt Nam, MV mở ra hành trình đi qua Tràng An , rừng Cúc Phương, chùa Bích Động... như bản hòa âm giữa thiên nhiên và mỹ cảm âm nhạc mang sắc thái thần thoại của Secret Garden. Không lời thoại, chỉ bằng hình ảnh và giai điệu, câu chuyện trong MV “Secret Garden in Vietnam” dẫn dắt người xem theo bước chân hai nghệ sĩ bước ra từ “khu vườn” nội tâm của chính mình, để rồi tìm thấy sự đồng điệu giữa con người và thiên nhiên, giữa tâm hồn và cảnh sắc Ninh Bình tráng lệ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, ông vô cùng xúc động khi xem bản nháp cuối cùng của MV “Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam”. Đây không phải là lần đầu tiên Báo Nhân Dân ra MV quảng bá du lịch. Ở lần đầu tiên, Báo Nhân Dân mời nghệ sĩ Kenny G, đã có một MV về Hà Nội rất đẹp, sau đó là “Bond in Vietnam ở Hạ Long” theo một sắc thái rất khác, nồng nhiệt và sôi động.

"Ở lần thực hiện MV này, chúng tôi đã công bố luôn địa điểm là Ninh Bình, nơi có cảnh sắc vô cùng tuyệt vời được lựa chọn để kết hợp với âm nhạc của Secret Garden. Ở ngoài, chúng ta đã thấy Ninh Bình với núi non hùng vĩ như thế nào, nhưng riêng trong MV này sẽ mang một vẻ đẹp rất khác" - Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết.

Các đại biểu xem MV “Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam”.

Theo Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, chương trình Good Morning Vietnam đã qua 3 mùa và điểm độc đáo của dự án là sau mỗi đợt biểu diễn, lại có một MV âm nhạc quảng bá về du lịch địa phương được sản xuất. Dù đã có kinh nghiệm trước đó, mọi công tác chuẩn bị được thực hiện chỉn chu, nhưng ê-kíp thực hiện không tránh khỏi lo lắng, bởi bên cạnh đó có không ít chi phối từ những yếu tố khách quan.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng, với những nỗ lực của Báo Nhân Dân và sự đồng hành của các đơn vị, cùng việc trao tặng MV cho các hãng hàng không, đơn vị kinh doanh dịch vụ, lữ hành, hình ảnh về một Ninh Bình hùng vĩ sẽ xuất hiện trên các chuyến bay, trong những khách sạn, nhà hàng khắp đất nước”, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết thêm.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Ảnh trên) bày tỏ: “Được xem lại những hình ảnh về quê hương Ninh Bình qua MV trên nền nhạc của Secret Garden, tôi vô cùng xúc động. Tôi đánh giá cao cách đội ngũ sản xuất MV tiếp cận vấn đề chuyên nghiệp, hiện đại, thể hiện sức sáng tạo lớn”.

Theo ông Trần Song Tùng, Việt Nam sở hữu nhiều thắng cảnh, nhưng một số điểm đến chưa được giới thiệu rộng rãi đến bạn bè quốc tế. Ông Trần Song Tùng hy vọng rằng, thông qua MV này, Ninh Bình, vùng đất địa linh nhân kiệt, sở hữu nhiều di sản văn hóa-lịch sử giá trị và cảnh quan thiên nhiên phong phú sẽ được giới thiệu rộng rãi hơn nữa.

Chia sẻ ngay sau khi hoàn thành ghi hình, bộ đôi nhóm nhạc Secret Garden bày tỏ sự xúc động trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và giàu cảm hứng của Ninh Bình. Theo nghệ sĩ Fionnuala Sherry, việc được biểu diễn giữa không gian thiên nhiên thay vì trong khán phòng mang lại một cảm giác đặc biệt, nơi âm nhạc và cảnh sắc như hòa quyện, tạo nên một vòng tròn cảm xúc trọn vẹn. Đồng quan điểm, nghệ sĩ Rolf Løvland chia sẻ thêm: “Âm nhạc của Secret Garden và thiên nhiên tại Ninh Bình cộng hưởng với nhau một cách rất tự nhiên. Được bao quanh bởi vẻ đẹp và sức mạnh của thiên nhiên nơi đây, và để thiên nhiên trở thành một phần của âm nhạc, đó là một trải nghiệm thật sự rất đẹp đối với chúng tôi.”

Hai thành viên khẳng định đây là ký ức khó quên trong hành trình biểu diễn tại Việt Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Báo Nhân Dân, IB Group Việt Nam và dự án Good Morning Vietnam đã là cầu nối để nhóm được trải nghiệm, sáng tạo và lan tỏa âm nhạc trong một không gian di sản giàu giá trị văn hóa và nhân văn.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group Việt Nam, Giám đốc sản xuất MV chia sẻ: “Nếu “Bond in Vietnam” tập trung ghi hình tại bối cảnh biển trên vịnh Hạ Long, thì Secret Garden in Vietnam' đặt ra thách thức lớn hơn khi phải ghi hình trên nhiều địa hình khác nhau chỉ trong một buổi quay. Từ không gian linh thiêng của chùa Bích Động, rừng nguyên sinh Cúc Phương với điều kiện ánh sáng biến đổi liên tục, đến dòng sông Thủy Đình-Tràng An, mỗi bối cảnh đều được tính toán riêng về kỹ thuật và cách kể chuyện, sao cho vừa phù hợp với không gian, vừa giữ được mạch cảm xúc thống nhất cho toàn bộ MV”.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã trao tặng MV “Song From A Secret Garden–Secret Garden in Vietnam” cho Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng.

Tại lễ ra mắt, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã trao tặng MV “Song From A Secret Garden–Secret Garden in Vietnam” cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các tập đoàn du lịch-khách sạn, hãng hàng không, các đài truyền hình... nhằm lan tỏa sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế.

Trả lời phỏng vấn báo chí về những khó khăn khi thực hiện MV, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, để mời được các nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam biểu diễn là rất nhiều khó khăn và thách thức.

Trước hết phải khớp được lịch lưu diễn của họ để giảm bớt chi phí, nếu chỉ đến Việt Nam diễn sẽ vô cùng tốn kém. “Rất may mắn, năm ngoái chúng tôi đã mời được Secret Garden đúng vào dịp họ lưu diễn kỷ niệm 30 năm sự nghiệp” - Tổng Biên tập chia sẻ.

Thứ hai, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các nhạc cụ của nghệ sĩ, đặc biệt là cây đàn piano có giá trị rất cao của nghệ sĩ, trong bối cảnh đồng thời phải bảo đảm giữ gìn môi trường thiên nhiên tại các địa điểm quay.

"Chúng tôi đã thuyết phục được các nghệ sĩ quốc tế bởi mục đích cao đẹp của dự án Good Morning Vietnam, khi toàn bộ lợi nhuận từ vé đều dành cho thiện nguyện. Các nghệ sĩ đều rất vui và hào hứng tham gia không chỉ biểu diễn mà còn đi ghi hình MV, một việc vô cùng tốn kém nếu thực hiện riêng" - Tổng Biên tập cho biết.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, mong muốn của Ban tổ chức là góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến thường xuyên của các tour lưu diễn thế giới của nhiều nghệ sĩ quốc tế, với người dân thân thiện, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, người hâm mộ nhiệt tình...

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group Việt Nam cho hay: “Mỗi MV ra mắt thuộc dự án Good Morning Vietnam đều gắn với một điểm đến có chiều sâu về văn hóa, lịch sử. Với Secret Garden, chúng tôi lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh cho MV. Bởi Ninh Bình có cả núi, rừng, cả sông, suối và cảnh quan tươi đẹp tạo hóa ban tặng”.

Một khó khăn khác cho ê-kíp từ khi khảo sát là quá nhiều địa điểm đẹp để lựa chọn ghi hình. “Chúng tôi có 1 ngày để đưa nghệ sĩ xuống Ninh Bình ghi hình nhưng nơi nào ở đó cũng đẹp, cũng khiến ê-kíp muốn quay. Trong quá trình đó, chúng tôi cũng phải bảo đảm việc gìn giữ di sản, môi trường trong quá trình dàn dựng bối cảnh sản xuất”, ông Nguyễn Thùy Dương tiết lộ thêm.

