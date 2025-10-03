Bão Matmo liên tục tăng cấp, ngày 4/10, có thể đi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 01 giờ ngày 03/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 125,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão Matmo di chuyển nhanh, liên tục tăng cấp. Đến tối 5/10, bão trên báo đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão phát lúc 02h00 ngày 03/10/2025. Ảnh: nchmf

Nhận định về diễn biến bão MATMO, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đến 19 giờ ngày 4/10, bão đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Tối 3/10, bão trên vùng biển phía Tây đảo Lu Dông (Philippines) với sức gió cấp 9, giật cấp 11.

Trong 48 giờ tiếp theo, bão Matmo di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và liên tục mạnh lên.

Đến 19h ngày 5/10, bão trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.

Do ảnh hưởng của bão Matmo, từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Cũng theo dự báo, khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

LP