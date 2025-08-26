Báo động II trên sông Mã, 19 xã phường sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều

Hồi 12h ngày 26/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục có Công điện số 30, phát lệnh Báo động II trên sông Mã tại trạm Thuỷ văn Lý Nhân.

Mực nước sông Mã dâng cao.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các xã, phường: Tây Đô, Vĩnh Lộc, Biện Thượng, Quý Lộc, Yên Trường, Yên Định, Định Tân, Định Hòa, Thiệu Quang, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh, Đông Tiến, Hàm Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Sầm Sơn.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Mã số CBLU-37/02h30/THOA ngày 26/8/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 11h ngày 26/8 mực nước trên sông Mã tại trạm Thủy văn Lý Nhân là +10,4m (dưới BĐII là 0,6m); cảnh báo mực nước lũ hạ lưu sông Mã tại trạm Thủy văn Lý Nhân có khả năng lên mức Báo động II (+11m) vào lúc 14-16h hôm nay.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh Báo động II trên sông Mã tại trạm Thuỷ văn Lý Nhân, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nêu trên triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

NM