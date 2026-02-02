Bảo đảm các điều kiện, sẵn sàng chăm sóc sức khỏe Nhân dân dịp Tết Nguyên đán

Nhằm bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, ngành Y tế Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc men, trang thiết bị y tế, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp cứu, khám và điều trị trong mọi tình huống.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện, cải tiến hệ thống Ngân hàng máu theo hướng đồng bộ và bền vững, hướng tới mục tiêu duy trì và giữ vững chứng nhận EU-GMP, góp phần nâng cao chất lượng công tác truyền máu và bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.

Dịp Tết, nhu cầu khám, chữa bệnh và cấp cứu tăng cao, nhất là các trường hợp tai nạn, ngộ độc thực phẩm, bệnh tim mạch, đột quỵ và bệnh truyền nhiễm mùa đông – xuân. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh, Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án trực Tết, bảo đảm cấp cứu, điều trị thông suốt.

Theo đó, các cơ sở y tế bố trí kíp trực 24/24 giờ, rà soát, bổ sung đầy đủ thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị; tăng cường nhân lực cho các khoa trọng điểm, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí kịp thời các ca bệnh nặng.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch trực Tết chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Công tác phân luồng, tiếp nhận và xử trí cấp cứu được quán triệt nghiêm túc, bảo đảm người bệnh được cấp cứu kịp thời, không để chậm trễ. Bệnh viện cũng chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển cấp cứu, sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu. Bác sĩ CKII Lê Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong dịp Tết, bệnh viện duy trì đầy đủ các kíp trực chuyên môn, trực lãnh đạo và trực cấp cứu 24/24 giờ. Chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác cấp cứu tai nạn giao thông, đột quỵ và các bệnh lý nguy kịch, bảo đảm người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, an toàn nhất.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chủ động điều kiện chăm sóc bệnh nhân tốt nhất.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đơn vị đã xây dựng phương án trực Tết phù hợp với đặc thù điều trị cho trẻ em – đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa và tai nạn sinh hoạt trong dịp Tết. Bệnh viện bố trí đầy đủ các kíp trực chuyên môn tại các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực – Chống độc, Sơ sinh, Truyền nhiễm; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhi.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Lê Đăng Khoa cho biết: Trong dịp Tết, bệnh viện duy trì trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp bệnh nhi nặng, hạn chế tối đa việc chuyển tuyến không cần thiết. Chúng tôi cũng tăng cường tư vấn cho phụ huynh về phòng tránh tai nạn sinh hoạt và chăm sóc trẻ trong những ngày Tết.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, công tác chuẩn bị cho dịp Tết được triển khai đồng bộ. Bệnh viện đã rà soát, bổ sung cơ số thuốc, máu, dịch truyền; tăng cường nhân lực cho các khoa Cấp cứu, Ngoại chấn thương, Hồi sức tích cực và Tim mạch; bảo đảm hệ thống trang thiết bị hoạt động ổn định, sẵn sàng phục vụ người bệnh trong mọi tình huống.

Không chỉ tuyến tỉnh, các đơn vị y tế tuyến cơ sở cũng chủ động phương án bảo đảm khám, chữa bệnh trong những ngày nghỉ Tết. Công tác cấp cứu ban đầu, xử trí các ca bệnh thông thường và chuyển tuyến an toàn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các đơn vị duy trì thông tin liên lạc thông suốt với tuyến trên, sẵn sàng hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân duy trì hoạt động 15 phòng khám chuyên khoa, được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh đa dạng của người dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân đã chủ động xây dựng kế hoạch trực Tết chi tiết, phân công cụ thể cán bộ y tế trực chuyên môn, trực lãnh đạo và trực cấp cứu. Bệnh viện chú trọng công tác cấp cứu ban đầu, xử trí kịp thời các ca bệnh thông thường, tai nạn sinh hoạt và tai nạn giao thông; đồng thời chuẩn bị phương án chuyển tuyến an toàn đối với các trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn.

Bác sĩ Phùng Sỹ Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân cho biết: Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, duy trì thường trực các kíp cấp cứu trong suốt dịp Tết. Mục tiêu là bảo đảm người dân trên địa bàn được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, an toàn ngay tại tuyến cơ sở.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Lợi, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y dược, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, bảo đảm cấp cứu, điều trị liên tục; đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu máu cấp cứu. Ngành Y tế cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, bảo đảm người dân được chăm sóc y tế tốt nhất trong dịp Tết, góp phần để Nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi và khỏe mạnh.

Tô Hà