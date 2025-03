Bảo đảm an ninh, an toàn, tạo thuận lợi cho hành khách tại Cảng hàng không Thọ Xuân

Kể từ ngày 1/3/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa chính thức tiếp nhận và chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân. Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng mà nòng cốt là Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Cảng vụ hàng không miền Bắc thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân...

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo đó, trong giai đoạn chuyển giao (từ ngày 1/3/2025 đến 1/5/2025), Công an tỉnh Thanh Hóa chính thức tiếp nhận nguyên trạng nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống an ninh tại Cảng hàng không Thọ Xuân, bảo đảm duy trì mọi hoạt động đều diễn ra bình thường, không làm gián đoạn dây chuyền an ninh hàng không.

Sau ngày 1/5/2025, Công an tỉnh sẽ hoàn tất các nội dung chuyển giao và vận hành chính thức theo cơ chế mới. Trong quá trình thực hiện sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện mô hình quản lý, bảo đảm đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ.

Trước mắt, để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, không làm gián đoạn và ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ Nhân dân, sáng 4/3/2025, đồng chí Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng đến kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị có liên quan thuộc Cảng hàng không Thọ Xuân. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Cảng hàng không Thọ Xuân đã báo cáo tình hình việc chuyển giao, tiếp nhận và bảo đảm an ninh hàng không, đồng thời đề xuất, kiến nghị những nội dung, giải pháp nhằm bảo đảm tốt an ninh, an toàn và tạo thuận lợi cho hành khách tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các quy trình, kỹ thuật vận hành hệ thống và giải quyết các phát sinh trong giai đoạn chuyển tiếp, đảm bảo thông suốt nhiệm vụ mới. Trong những ngày đầu tiên triển khai, mọi thủ tục của người dân đều diễn ra bình thường và thuận lợi, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hành khách.

Đồng chí Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra thực tế tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua, đặc biệt là trong quá trình bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, Cảng hàng không Thọ Xuân là sân bay lưỡng dụng, vừa phục vụ nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, vừa phục vụ thương mại nên trong quá trình tiếp nhận bàn giao, các phòng chức năng Công an tỉnh mà trực tiếp là Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung đoàn 923, Cảng vụ hàng không Miền Bắc, Cảng hàng không Thọ Xuân để rà soát, đánh giá các quy định để vừa bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, vừa bảo đảm quá trình vận hành thương mại, phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp, duy trì hoạt động thông suốt, không để xảy ra gián đoạn.

Trên tinh thần vừa vận hành, vừa nghiên cứu, các lực lượng cần nhanh chóng nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, ứng dụng khoa học công nghệ để cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Chủ động phối hợp giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt các đơn vị cần khẩn trương rà soát, nghiên cứu, ban hành, hoặc đề xuất ban hành các quy trình, quy chế phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ theo mô hình mới; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không theo tiêu chuẩn của Bộ Công an.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, nhân viên yên tâm công tác, tránh tâm tư, xáo trộn sau bàn giao, tiếp nhận, qua đó xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ, nhân viên an ninh hàng không chuyên nghiệp, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

Đình Hợp (CTV)