Bão Bualoi đi nhanh, tăng cấp khi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng tối nay (26/9), bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Bản đồ dự báo cường độ và đường đi của bão Bualoi phát lúc 14h ngày 26/9/2025.

Lúc 13h ngày 26/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc - 121,3 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.

Đến 3h ngày 27/9 bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 35 km/h, có xu hướng mạnh lên, với sức gió cấp 11-12, giật cấp 15.

Đến 13h ngày 28/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h, sức gió cấp 13, giật cấp 16.

Đến 13h ngày 29/9, bão di chuyển theo hướngTây Tây Bắc, tốc độ 25-30 km/h, sức gió cấp 8-9, giật cấp 11.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn

Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội. Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo mưa lớn khu vực Đông Bắc Bộ, Phú Thọ và Thanh Hóa

Từ chiều tối 26/9 đến sáng 27/9, ở Đông Bắc Bộ, Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ có nơi 120mm.

Từ chiều 27/9 mưa lớn giảm dần.

Nguy cơ mưa có cường suất lớn >100mm/3h.

Từ 28-30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ trên 400mm. Riêng đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 600mm.

NM