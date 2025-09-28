Bão Bualoi di chuyển gấp đôi tốc độ trung bình, từ trưa nay đất liền Thanh Hóa có gió mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay, bão số 10 (Bualoi) chỉ còn cách TP Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông, giật cấp 15 và di chuyển nhanh với tốc độ 30km/h.

Dự báo đường đi của bão Bualoi. (Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Hồi 4h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc - 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 48 giờ tới):

16h ngày 28/9: Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h, có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở 17,5 độ Vĩ Bắc - 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Nghệ An-Quảng Trị Cấp 12-13, giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 14,0N-20,0N; phía Tây kinh tuyến 113,0E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

4h ngày 29/9: Bão giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ khoảng 25-30km/h, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ; cường độ cấp 9-10, giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 15,0N-20,0N; phía Tây kinh tuyến 112,0E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 4 đôiv với khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị. Cấp 3 đối với vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

16h ngày 29/9: Bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào; cường độ giảm còn dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 16,0N; phía Tây kinh tuyến 106,5E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư) và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); khu vực đất liền từ Ninh Bình đến Quảng Trị.

Dự báo ảnh hưởng của bão Bualoi

Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển

Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Nam Thanh Hóa tới Bắc Hà Tĩnh cao 1-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm 28/9.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Từ trưa 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.

Từ chiều 28/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Mưa lớn

Từ 28/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

