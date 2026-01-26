Hotline: 0822.173.636   |

Bảng tổng sắp chung cuộc của đoàn Việt Nam tại ASEAN Para Games 13

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã xuất sắc giành thêm 13 huy chương Vàng trong ngày 25/1 - ngày thi đấu cuối cùng của ASEAN Para Games 13.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã xuất sắc giành thêm 13 huy chương Vàng trong ngày 25/1 - ngày thi đấu cuối cùng của ASEAN Para Games 13.

13 huy chương Vàng đến từ các môn Bơi, Điền kinh và Cờ vua, qua đó đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn tại đại hội.

Kết quả này giúp Đoàn Việt Nam giành được tổng cộng 38 huy chương Vàng 48 huy chương Bạc và 58 huy chương Đồng, xếp thứ 5.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, đoàn chủ nhà Thái Lan đứng đầu với 175 huy chương Vàng, 155 huy chương Bạc và 156 huy chương Đồng.

Đứng ở các vị trí tiếp theo trong top 4 là đoàn Indonesia (135 HCV, 143 HCB, 114 HCĐ); đoàn Malaysia (64 HCV, 64 HCB, 73 HCĐ) và đoàn Philippines (45 HCV, 37 HCB, 52 HCĐ)./.

Theo TTXVN

