Bàn giao nhà ở do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn

Ngày 3/2, tại xã Cổ Lũng, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã dự lễ bàn giao nhà ở và trao hỗ trợ nhân đạo do Tổ chức World Vision International (Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam) hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam và người dân kéo băng biểu trưng bàn giao nhà cho gia đình bà Hà Thị Mậu ở thôn Lọng, xã Cổ Lũng.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở Ngoại vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo xã Cổ Lũng và đoàn công tác của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam.

Tại xã Cổ Lũng, đại diện Tập đoàn Youngone - nhà tài trợ và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam, đã trao biểu trưng quà tặng cho các xã thụ hưởng chương trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các suất quà bằng hiện vật là áo ấm cho các em học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cổ Lũng.

Đây là hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 năm 2025. Chương trình được triển khai tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bao gồm: Cổ Lũng, Pù Luông, Quý Lương, Trung Thành, Thiên Phủ, Phú Xuân, Nam Xuân, Trung Sơn, Thành Vinh, Thạch Quảng, Mường Lát, Quang Chiểu, Nhi Sơn, Tam Chung và Mường Chanh.

Tổng giá trị viện trợ bằng hiện vật khoảng 255.696 USD (tương đương hơn 6,4 tỷ đồng), gồm quần áo ấm cho người lớn, trẻ em và chăn ấm. Hoạt động tiếp nhận và trao tặng được thực hiện dưới sự chủ trì của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, phối hợp cùng chính quyền địa phương nhằm đảm bảo đúng đối tượng, mục tiêu.

Tiếp đó, tại thôn Lọng, xã Cổ Lũng, đoàn công tác cùng nhà tài trợ tổ chức bàn giao nhà ở cho hộ gia đình bà Hà Thị Mậu, thuộc diện hộ nghèo. Gia đình bà Mậu là một trong 11 hộ trên địa bàn xã Cổ Lũng được Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở.

Đây là hoạt động được triển khai nhằm hưởng ứng Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025.

Trong giai đoạn 2024-2025, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 48 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Dự kiến, trong năm 2026, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 62 hộ trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, việc chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn và người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” luôn là chủ trương nhất quán, nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Trong bối cảnh các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài có ý nghĩa đặc biệt thiết thực, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng và đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cổ Lũng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ nhân văn, trách nhiệm của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam và các nhà tài trợ; đồng thời cam kết tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình, dự án nhân đạo được triển khai hiệu quả, đúng đối tượng, gắn với mục tiêu an sinh xã hội, phát triển bền vững và nâng cao sinh kế cho người dân.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 11 suất quà của UBND tỉnh tặng các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Cổ Lũng.

Đình Giang