Bàn giao danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa

Chiều 11/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao Danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành bàn giao Danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện quy trình hiệp thương và giới thiệu những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó nêu rõ, tại hội nghị hiệp thương, các đại biểu đã tập trung rà soát kỹ lưỡng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần và biểu quyết thống nhất lập danh sách 21 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI và 143 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ứng cử viên trong danh sách chính thức đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và năng lực theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, Ủy ban Bầu cử tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành kiểm tra, rà soát nội dung biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời tiến hành ký biên bản, bàn giao danh sách.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bàn giao cho Ủy ban Bầu cử tỉnh biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba; danh sách 143 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 và danh sách 21 người do địa phương hiệp thương, giới thiệu đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI của tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lê Quang Hùng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan tham mưu, giúp việc đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, bảo đảm các bước của quy trình hiệp thương được thực hiện đúng quy định và tiến độ đề ra.

Ngay sau hội nghị này, Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh giao Sở Nội vụ - cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh, khẩn trương hoàn thiện tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên; tổ chức in ấn tài liệu, hồ sơ liên quan; kịp thời triển khai đến các đơn vị bầu cử; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt các bước quy trình tiếp theo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

