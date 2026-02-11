Bài học pháp lý đắt giá

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh có nhiều vụ trốn thuế bằng việc lập hồ sơ, hóa đơn không đúng nhằm che giấu doanh thu đã bị cơ quan chức năng phanh phui, không ít doanh nhân bị khởi tố. Những vụ việc này không chỉ là câu chuyện về trách nhiệm hình sự của cá nhân, mà còn là bài học đắt giá về quản trị doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật thuế và hệ quả xã hội của hành vi trốn thuế.

Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Minh bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội trốn thuế.

Điển hình là vụ trốn thuế của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Minh bị khởi tố vào ngày 13/9/2025. Theo thông tin từ Công an tỉnh, với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành khai thác Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương, giám đốc công ty đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí gồm: Thu phí địa điểm kinh doanh; thu phí xe ra vào chợ; thu tiền điện nước, phí vệ sinh, lưu quầy... nhưng kê khai với cơ quan thuế thấp hơn số liệu doanh thu thực tế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền trên 11 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội trốn thuế. Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến 2025 Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Kim Chung và các thành viên giữ vai trò chủ chốt đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch mua bán vàng ngoài sổ sách nhằm trốn thuế. Doanh thu của công ty trong giai đoạn 2020-2025 được xác định lên tới khoảng 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế xấp xỉ 10 triệu đồng. Chỉ riêng một tài khoản cá nhân đứng tên nhân viên Trần Thị Hồng được mở tại Ngân hàng BIDV, trong tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch tới 163 tỷ đồng, tương ứng số tiền thuế bị trốn gần 500 triệu đồng.

Cũng với tội danh “trốn thuế”, ngày 26/12/2025 Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vi (biệt danh là Vi “Ngộ”) 6 tháng tù và phạt vi phạm hành chính vợ Nguyễn Văn Vi 100 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh, ngoài các doanh nghiệp vi phạm trốn thuế kể trên, thời gian qua lực lượng cảnh sát kinh tế đã điều tra, làm rõ nhiều vụ mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra tại các doanh nghiệp khác. Đây là những vụ án kinh tế có tính chất phức tạp và quy mô lớn.

Nhằm tăng cường chống thất thu thuế, trong năm 2025 ngành thuế Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, thuế cơ sở đẩy mạnh các biện pháp quản lý thuế, thu đầy đủ, kịp thời các khoản phát sinh và nợ thuế cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng hóa đơn; hồ sơ mua bán, thu gom hàng hóa để ngăn chặn tình trạng sử dụng hóa đơn hợp thức hóa hàng nhập lậu; giám sát hoạt động của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử để có kế hoạch đấu tranh, giải pháp công nghệ, kỹ thuật phù hợp với quy định pháp luật. Thuế Thanh Hóa cũng phối hợp với các lực lượng chức năng cung cấp thông tin về người nộp thuế sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, những doanh nghiệp không chấp hành đúng quy định về pháp luật thuế, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc... Kết quả đã xử lý 940 vụ, phạt tiền vi phạm hành chính 47 tỷ đồng, truy thu thuế trên 190 tỷ đồng.

Những vụ án trốn thuế được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xử lý không chỉ thu hút chú ý của dư luận, mà còn là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm pháp lý, sự minh bạch và tuân thủ luật thuế cho nhiều tổ chức và cá nhân khác. Các doanh nghiệp, cá nhân cần chuyển từ tư duy chạy theo lợi nhuận ngắn hạn sang quản trị có trách nhiệm, minh bạch và tuân thủ pháp luật như nền tảng bền vững cho phát triển lâu dài.

