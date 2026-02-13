Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời lạnh và có sương mù, Nam Bộ ngày nắng

Hotline: 0822.173.636   |

Theo TTXVN
Dự báo ngày và đêm 13/2, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa, sương mù, trời lạnh và rét về đêm và sáng sớm, trong khi đó Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.

Dự báo ngày và đêm 13/2, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa, sương mù, trời lạnh và rét về đêm và sáng sớm, trong khi đó Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.

Sương mù ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Mai Hiền/TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 13/2, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa, sương mù, trời lạnh và rét về đêm và sáng sớm, trong khi đó Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 13/2:

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, sáng và đêm trời lạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời lạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi 26-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Theo khuyến cáo của ngành y tế, người dân nên hạn chế ra ngoài khi thời tiết quá lạnh và có gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ đêm muộn đến sáng sớm.

Khi buộc phải ra ngoài, người dân cần mặc quần áo ấm có khả năng chắn gió để giữ nhiệt cho cơ thể. Đồng thời, việc giữ cơ thể luôn khô ráo, tránh ẩm ướt, nhất là vùng cổ, tay và chân, cũng góp phần hạn chế nguy cơ mắc các bệnh do cảm lạnh./.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Dự báo thời tiết Thanh Hóa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 14 đến 22/2/2026 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ), thời tiết trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng chủ yếu của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu; riêng từ đêm 16 đến 18/2...
Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Đất đai là tài nguyên quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Xác định rõ vai trò, ý nghĩa đó, những năm qua cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng của tỉnh đã không ngừng nâng cao...
Xử lý chất thải rắn sinh hoạt vì sự phát triển bền vững

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt vì sự phát triển bền vững

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, mật độ dân số tăng nhanh và những tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, trước...
